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Новым худруком Чиатурского театра стал Давид Николадзе

Новым худруком Чиатурского театра стал Давид Николадзе

С третьей попытки в региональном театре все же выбрали художественного руководителя 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T09:58+0400

2022-04-21T09:58+0400

2022-04-21T09:58+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Художественным руководителем Государственного профессионального драматического театра имени Акакия Церетели в Чиатура назначен режиссер Давид Николадзе.В соответствии с законом Грузии о профессиональных театрах, он будет занимать эту должность сроком на четыре года, начиная со 2 мая текущего года. Соответствующий приказ уже издан.Давид Николадзе получил профессиональное образование в Государственном университете театра и кино имени Шота Руставели на факультетах режиссуры и актерского мастерства.В течение многих лет Николадзе активно занимался педагогической деятельностью как в Государственном университете театра и кино им. Руставели, так и в Американской академии, университете Коджаэли в Турции, где преподавал актерское мастерство.Также под руководством и постановкой Давида Николадзе в известной грузинской театральной школе-студии "Берекеби" в 1997-1999 годах были поставлены многие спектакли.Отмечается, что конкурс на должность художественного руководителя объявлялся в Чиатурском драматическом театре дважды – 8 декабря 2021 года и 14 февраля 2022 года, но оба конкурса не состоялись.

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чиатура, грузия, культура, новости, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, театр