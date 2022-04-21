https://sputnik-georgia.ru/20220421/operu-keto-i-kote-pokazhut-v-tbilisi-266112051.html

Оперу "Кето и Коте" покажут в Тбилиси

Оперу "Кето и Коте" покажут в Тбилиси

Постановочным дирижером оперы является Реваз Такидзе, а режиссером – Иоане (Вано) Хуцишвили 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T08:31+0400

2022-04-21T08:31+0400

2022-04-21T08:31+0400

культура

грузия

новости

тбилисский театр оперы и балета

илико сухишвили

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ТБИЛИСИ, 21 апр— Sputnik. Оперу "Кето и Коте" Виктора Долидзе представят на сцене театра оперы и балета им. Палиашвили 29, 30 апреля и 1 мая, говорится в сообщении организаторов.Перед зрителями выступит хор Тбилисского театра оперы и балета, оркестр, а также Национальный балет "Сухишвили".Постановочным дирижером оперы является Реваз Такидзе, а режиссером Иоане (Вано) Хуцишвили. Хореографом выступил Илико Сухишвили."Кето и Коте" – комическая опера в 3-х действиях, по собственному либретто по мотивам пьесы Авксентия Цагарели "Ханума". Первое представление оперы состоялось 11 декабря 1919 года в театре оперы и балета. После этого оперу поставили в Театре Музыкальной драмы в Москве, а также в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

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культура, грузия, новости, тбилисский театр оперы и балета, илико сухишвили