https://sputnik-georgia.ru/20220421/oppozitsiya-v-parlamente-gruzii-predlozhila-zapretit-georgievskuyu-lentu-266164083.html

Оппозиция в парламенте Грузии предложила запретить георгиевскую ленту

Оппозиция в парламенте Грузии предложила запретить георгиевскую ленту

По мнению депутата, изменения необходимо внести в Кодекс об административных правонарушения 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T23:04+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Оппозиционная парламентская фракция "Лело – Партнерство для Грузии" выступила с законодательной инициативой о запрете использования так называемой "георгиевской ленты", а также символов в виде латинских букв Z и V, заявили представители фракции на брифинге.На сегодняшний день в Грузии согласно "Хартии Свободы", которая была принята парламентом в мае 2011 года, запрещена нацистская и советская символика, "Хартия свободы" вводит ограничения на использование в общественных местах фашистской и коммунистической символики, и устанавливает контроль за финансовыми потоками из-за рубежа.По словам депутата Анны Нацвлишвили, изменения необходимо внести в Кодекс об административных правонарушения."Мы считаем, что законодательство Грузии должно взглянуть в глаза этой реальности и соответствующим образом отражать ее, поэтому эти действия должны быть включены в Кодекс об административных правонарушениях как наказуемое деяние", – сказала Нацвлишвили.По ее словам, "жертвы российской агрессии не должны сталкиваться на улицах городов Грузии с символами, оправдывающими варварскую войну".

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грузия, политика, новости, анна нацвлишвили, лело для грузии, россия