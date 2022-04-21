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Первый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" – видео
Первый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" – видео
На космодроме Плесецк прошел первый испытательный пуск новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Как проходил старт – смотрите в... 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T10:25+0400
2022-04-21T10:25+0400
2022-04-21T10:50+0400
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В Министерстве обороны РФ отметили, что боевые блоки успешно поразили заданные цели на камчатском полигоне Кура. С успешным пуском военных поздравил президент России Владимир Путин и отметил, что "Сармат" гарантированно может преодолеть все современные средства противоракетной обороны, а также, что ракета еще долго не будет иметь аналогов в мире.
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Sputnik Грузия
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видео, россия, мультимедиа, гонка вооружений, минобороны рф, видео
Первый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" – видео
10:25 21.04.2022 (обновлено: 10:50 21.04.2022)
На космодроме Плесецк прошел первый испытательный пуск новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Как проходил старт – смотрите в видео
В Министерстве обороны РФ отметили, что боевые блоки успешно поразили заданные цели на камчатском полигоне Кура. С успешным пуском военных поздравил президент России Владимир Путин и отметил, что "Сармат" гарантированно может преодолеть все современные средства противоракетной обороны, а также, что ракета еще долго не будет иметь аналогов в мире.