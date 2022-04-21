https://sputnik-georgia.ru/20220421/pervyy-zapusk-mezhkontinentalnoy-ballisticheskoy-rakety-sarmat---video-266139126.html

Первый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" – видео

Первый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" – видео

На космодроме Плесецк прошел первый испытательный пуск новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Как проходил старт – смотрите в... 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T10:25+0400

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В Министерстве обороны РФ отметили, что боевые блоки успешно поразили заданные цели на камчатском полигоне Кура. С успешным пуском военных поздравил президент России Владимир Путин и отметил, что "Сармат" гарантированно может преодолеть все современные средства противоракетной обороны, а также, что ракета еще долго не будет иметь аналогов в мире.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, россия, мультимедиа, гонка вооружений, минобороны рф, видео