https://sputnik-georgia.ru/20220421/politsiya-izyala-nezakonnoe-oruzhie-v-gruzii-266148321.html

Полиция изъяла незаконное оружие в Грузии

Полиция изъяла незаконное оружие в Грузии

Среди задержанных за незаконное хранение оружия есть многократно судимые 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T14:15+0400

2022-04-21T14:15+0400

2022-04-21T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов в Тбилиси и регионах Кахети, Квемо Картли и Самегрело - Земо Сванети – задержаны 7 человек, говорится в сообщении на сайте МВД.По информации МВД, по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия в Тбилиси был задержан 32-летний мужчина. В ходе обыска дома, в котором проживал обвиняемый, полиция изъяла пистолет, обойму и 11 боевых патронов.Среди задержанных в Тбилиси ранее многократно судимый 24-летний мужчина, у которого нашли в автомобиле пистолет, обойму и 17 боевых патронов.Дома у еще одного подозреваемого, 62-летнего мужчины, полиция нашла автомат, обойму и 29 боевых патронов.У 41-летнего мужчины полиция изъяла в ходе личного обыска револьвер системы "Наган", шесть патронов и складной нож. Он был задержан неподалеку от Моста мира в центре города. В регионе Самегрело - Земо Сванети был задержан в прошлом судимый 43-летний мужчина. В ходе обыска в доме обвиняемого правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли пистолет, автомат, две обоймы и 42 боевых патрона.Автомат, обойму и 26 боевых патронов полиция изъяла в ходе личного обыска 32-летнего обвиняемого в городе Рустави. Задержанный ранее был судим за различные преступления и находился на испытательном сроке.В результате совместных следственных действий полиции Тбилиси и региона Кахети был задержан неоднократно судимый 33-летний мужчина. В ходе его личного обыска полицейские изъяли автомат, две обоймы и 50 боевых патронов.Уголовное дело возбуждено по статье "Противоправные приобретение, хранение и ношение, огнестрельного оружия (кроме гладкоствольных охотничьих ружей) и боеприпасов". Задержанным грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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