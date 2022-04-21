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Повезет ли с погодой на Пасху жителям Грузии?

Повезет ли с погодой на Пасху жителям Грузии?

Максимальная температура днем достигнет +27 градусов тепла, обещают синоптики 21.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Погода на Пасху в Грузии будет теплой, ожидается переменная облачность и кратковременные дожди в некоторых районах страны.В Тбилиси в субботу и воскресенье осадков не предвидится, воздух в дневное время прогреется до +25...+26 градусов.Ветер будет дуть со скоростью 10-15 м/с. В пасхальную ночь температура опустится до +10...+11 градусов.Облачно в воскресенье будет в Западной Грузии. Возможны кратковременные дожди в Поти, Озургети и Батуми. Температура воздуха в некоторых районах прогреется до +27 градусов. Ночью будет +11...+12 градусов. Жителям Кутаиси и Зугдиди осадков не обещают.В восточных районах страны синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днем поднимется до +25...+26 градусов, а ночью опустится до +8...+9 градусов.В воскресенье синоптики обещают осадки жителям некоторых районов Квемо Картли и Самцхе-Джавахети. Зонтики на Пасху точно понадобятся жителям Боржоми, Ахалцихе и Болниси.

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