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Президент России приказал отменить штурм промзоны в Мариуполе

Президент России приказал отменить штурм промзоны в Мариуполе

Первоочередная задача — сохранить жизнь и здоровье солдат и офицеров, заявил Путин 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T13:15+0400

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2022-04-21T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр— Sputnik. Штурм промышленной зоны в Мариуполе нецелесообразен, территорию следует заблокировать "так, чтобы муха не пролетела", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что металлургический комбинат "Азовсталь" 21 апреля полностью перейдет под контроль войск РФ. Шойгу в докладе Путину заявил, что на территории предприятия заблокированы более двух тысяч боевиков. По его словам, военным "требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу".Российский лидер в ответ отметил, что первоочередная задача — сохранить жизнь и здоровье солдат и офицеров.Глава государства отметил, что "постановка под контроль такого важного на юге центра, как Мариуполь, — это успех". Президент призвал представить отличившихся бойцов к наградам и обеспечить дополнительную помощь и выполнение всех социальных обязательств для всех участников военной операции, раненных, а также семей погибших военных.Подразделения РФ и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с того дня продолжалась зачистка города. Остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в Российской Федерации расследуется уголовное дело, укрываются на "Азовстали".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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новости, россия, в мире, владимир путин, рамзан кадыров, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022