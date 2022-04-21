https://sputnik-georgia.ru/20220421/rossiya-uproschaet-pogranichnyy-kontrol-dlya-fur-s-tovarami-pervoy-neobkhodimosti-266161396.html
Россия упрощает пограничный контроль для фур с товарами первой необходимости
Россия упрощает пограничный контроль для фур с товарами первой необходимости
До 1 сентября 2022 года будет обеспечен беспрепятственный ввоз в РФ социально значимой продукции 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T19:56+0400
2022-04-21T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Для грузовых автомобилей, которые ввозят в Россию товары первой необходимости до 1 сентября отменяет весовой и габаритный контроль, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."До 1 сентября на границе будет отменен весовой и габаритный контроль для фур в случае, если они доставляют продовольственные или непродовольственные товары первой необходимости", – приводит РИА Новости заявление премьера.По словам Мишустина, это решение принято для обеспечения бесперебойного ввоза в страну социально значимых товаров в условиях внешнего санкционного давления.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, экономика, политика, михаил мишустин
Россия упрощает пограничный контроль для фур с товарами первой необходимости
19:56 21.04.2022 (обновлено: 20:12 21.04.2022)
До 1 сентября 2022 года будет обеспечен беспрепятственный ввоз в РФ социально значимой продукции
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Для грузовых автомобилей, которые ввозят в Россию товары первой необходимости до 1 сентября отменяет весовой и габаритный контроль, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"До 1 сентября на границе будет отменен весовой и габаритный контроль для фур в случае, если они доставляют продовольственные или непродовольственные товары первой необходимости", – приводит
РИА Новости заявление премьера.
По словам Мишустина, это решение принято для обеспечения бесперебойного ввоза в страну социально значимых товаров в условиях внешнего санкционного давления.