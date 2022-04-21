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Цена на нефть выросла более чем на процент

Цена на нефть выросла более чем на процент

Рост стоимости нефти продолжает поддерживать опасения по поводу возможного полного отказа стран Европы от российской нефти 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Стоимость нефти в мире утром 21 апреля растет более чем на 1% после публикации данных о неожиданном снижении запасов этого сырья в США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.По информации экспертов, нефть дорожает более чем на 1% после публикации данных минэнерго США о ее запасах в стране. Таким образом, коммерческие резервы нефти в США (не считая стратегического запаса) за неделю, завершившуюся 15 апреля, снизились на 8 миллионов баррелей, или на 1,9%, до 413,7 миллиона баррелей, хотя аналитики, напротив, ждали роста показателя на 2,5 миллиона баррелей.Тем временем снизились и запасы бензина – на 0,8 миллиона баррелей, до 232,4 миллиона – и дистиллятов, на 2,7 миллиона баррелей, до 108,7 миллиона.Также рост цен на нефть продолжают поддерживать опасения по поводу возможного полного отказа стран Европы от российской нефти.

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цены на нефть, в мире, новости, экономика, сша, европа, россия