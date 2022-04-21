https://sputnik-georgia.ru/20220421/tsulukiani-o-muzee-iskusstv-nikto-ne-zabotilsya-poslednie-20-let-266143176.html

Цулукиани: о Музее искусств никто не заботился последние 20 лет

Цулукиани: о Музее искусств никто не заботился последние 20 лет

По предварительным данным, проект плана по восстановлению и укреплению здания будет стоить не менее 20 миллионов лари, отметила министр 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T15:01+0400

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2022-04-21T15:01+0400

тея цулукиани

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тбилиси

музей искусств грузии

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. За зданием столичного Государственного музея искусств Грузии им. Ш. Амиранашвили никто не следил последние 15-20 лет, заявила министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани.По ее словам, проект восстановления Музея искусств один из первых входит в план масштабных проектов, которые должны быть реализованы в ближайшие 3-5 лет.Как отметила глава Минкульта, музей состоит из двух корпусов, и больше всего ведомство беспокоит самое старое здание, фасад которого выходит на Пушкинскую площадь. "Оно известно, как "Семинарий", и можно смело сказать, что последние 15-20 лет о нем никто не заботился. В прошлом году, когда мы сформировались как отдельное министерство, это здание было передано нам в тяжелейшем состоянии. Мы провели исследование и установили, что согласно геологическим, конструкционным, гидрологическим и другим видам исследований, это здание находится на грани обрушения", – сказала Цулукиани в эфире телеканала "Имеди".На данный момент план эвакуации уже утвержден и будет завершен летом, отметила она. Министр напомнила, что, по предварительным данным, проект плана по восстановлению и укреплению здания будет стоить не менее 20 миллионов лари (6,5 миллиона долларов).Цулукиани подчеркнула, что здание практически стоит на воде, а работы будут вестись на глубине в несколько десятков метров, поэтому большое значение будут иметь вопросы безопасности труда."Мы ожидаем, что соответствующие компании откликнутся, будут рабочие встречи, чтобы начать работу по восстановлению этого старого здания в этом году. Что касается второго корпуса, то мы уже начали его ремонт на наши средства. Два этажа завершены. В восстановленном музее будет устроена лаборатория площадью в 660 квадратных метров, которой пока еще нет в стране", – подытожила Цулукиани.В августе 2021 года министр культуры, спорта и молодежи заявила о том, что экспонаты Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили в Тбилиси на время распределят на нескольких локациях из-за проведения ремонтных и восстановительных работ.Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенном в 1835 году.

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тея цулукиани, грузия, новости, культура, тбилиси, музей искусств грузии