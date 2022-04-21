https://sputnik-georgia.ru/20220421/u-partii-saakashvili-net-shansov-na-revansh---mnenie-politologa-266147533.html
У партии Саакашвили нет шансов на реванш – мнение политолога
У партии Саакашвили нет шансов на реванш – мнение политолога
У оппозиции и у партии "Единое нацдвижение" практически нет шансов добиться проведения досрочных парламентских выборов, считает политолог Петре Мамрадзе. Об... 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T13:19+0400
2022-04-21T13:19+0400
2022-04-21T13:27+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
петре мамрадзе
возвращение и арест саакашвили
единое нацдвижение
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Представители партии "Единое нацдвижение" заявили о возобновлении акций протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов в Грузии. По плану они должны состояться в конце 2024 года."Шансов нет никаких. Наоборот, это может только углубить (если это возможно) и так уже существующую их маргинализацию", – заявил Мамрадзе.Последнее выступление экс-президента Михаила Саакашвили на судебном заседании 20 апреля политолог оценил как "заявления человека, оторванного от реальности". Мамрадзе пояснил, что люди, которые поддерживают ЕНД, уже давно в меньшинстве.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, петре мамрадзе, возвращение и арест саакашвили, единое нацдвижение, видео
У партии Саакашвили нет шансов на реванш – мнение политолога
13:19 21.04.2022 (обновлено: 13:27 21.04.2022)
У оппозиции и у партии "Единое нацдвижение" практически нет шансов добиться проведения досрочных парламентских выборов, считает политолог Петре Мамрадзе. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия
Представители партии "Единое нацдвижение" заявили о возобновлении акций протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов в Грузии. По плану они должны состояться в конце 2024 года.
"Шансов нет никаких. Наоборот, это может только углубить (если это возможно) и так уже существующую их маргинализацию", – заявил Мамрадзе.
Последнее выступление экс-президента Михаила Саакашвили на судебном заседании 20 апреля политолог оценил как "заявления человека, оторванного от реальности". Мамрадзе пояснил, что люди, которые поддерживают ЕНД, уже давно в меньшинстве.