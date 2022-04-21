https://sputnik-georgia.ru/20220421/ubiystvo-pri-areste-v-tbilisi-detektiv-ostanetsya-v-zaklyuchenii-na-vremya-sledstviya-266147175.html
Убийство при аресте в Тбилиси: детектив останется в заключении на время следствия
Убийство при аресте в Тбилиси: детектив останется в заключении на время следствия
Сам подсудимый был не против своего заключения во время следственных мероприятий 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T14:31+0400
2022-04-21T14:31+0400
2022-04-21T14:31+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство обвинения и избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении тбилисского детектива Эрика Цурцумия.Цурцумия задержали в понедельник по обвинению в причинении смерти по неосторожности и превышении служебных полномочий. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.По словам адвоката обвиняемого Ираклия Чомахашвили, его клиент находится в тяжелом психологическом состоянии. Согласно материалам дела, инцидент произошел вечером 18 апреля на территории Цхнети близ улицы Ладо Гудиашвили. В управление полиции поступило сообщение о наркопреступлении.Прибывшие на место вызова полицейские увидели припаркованное такси, возле которого молодой человек что-то искал в земле. Как только мужчина поднял неизвестный предмет, к нему подошел детектив полиции с огнестрельным оружием в руках и сообщил, что он задержан.Подозреваемый проглотил предмет, взятый с земли и собирался сбежать. Когда полицейский пытался его задержать, огнестрельное оружие, приведенное в боевую готовность, случайно выстрелило, в результате чего подозреваемый получил смертельное ранение.Сотрудники Специальной следственной службы, которые расследуют случившееся, задержали детектива полиции в тот же день.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Убийство при аресте в Тбилиси: детектив останется в заключении на время следствия
Сам подсудимый был не против своего заключения во время следственных мероприятий
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство обвинения и избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении тбилисского детектива Эрика Цурцумия.
Цурцумия задержали в понедельник по обвинению в причинении смерти по неосторожности и превышении служебных полномочий. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
По словам адвоката обвиняемого Ираклия Чомахашвили, его клиент находится в тяжелом психологическом состоянии.
"Суд применил в качестве меры пресечения содержание под стражей, на что защита не предъявила альтернативного ходатайства, исходя из позиции обвиняемого", – сказал Чомахашвили.
Согласно материалам дела, инцидент произошел вечером 18 апреля на территории Цхнети близ улицы Ладо Гудиашвили. В управление полиции поступило сообщение о наркопреступлении.
Прибывшие на место вызова полицейские увидели припаркованное такси, возле которого молодой человек что-то искал в земле. Как только мужчина поднял неизвестный предмет, к нему подошел детектив полиции с огнестрельным оружием в руках и сообщил, что он задержан.
Подозреваемый проглотил предмет, взятый с земли и собирался сбежать. Когда полицейский пытался его задержать, огнестрельное оружие, приведенное в боевую готовность, случайно выстрелило, в результате чего подозреваемый получил смертельное ранение.
Сотрудники Специальной следственной службы, которые расследуют случившееся, задержали детектива полиции в тот же день.