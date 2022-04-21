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В Аджарии из офиса "Нацдвижения" украли компьютер

В Аджарии из офиса "Нацдвижения" украли компьютер

Инцидент произошел около четырех часов утра в четверг, когда в офисе никого не было 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T18:01+0400

2022-04-21T18:01+0400

2022-04-21T18:01+0400

единое нацдвижение

грузия

новости

происшествия

муниципалитет хелвачаури

аджария

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Офис самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое Национальное движение" в райцентре Хелвачаури (в 8 км от Батуми) обокрали, сообщает телеканал "Рустави 2".По информации СМИ, злоумышленники забрали персональный компьютер. Инцидент произошел около 4 часов утра в четверг, когда в офисе никого не было.На месте происшествия работают эксперты-криминалисты. Расследование ведется по статье 177 УК Грузии "Кража".

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единое нацдвижение, грузия, новости, происшествия, муниципалитет хелвачаури, аджария