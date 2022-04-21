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В Аджарии из офиса "Нацдвижения" украли компьютер
В Аджарии из офиса "Нацдвижения" украли компьютер
Инцидент произошел около четырех часов утра в четверг, когда в офисе никого не было 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T18:01+0400
2022-04-21T18:01+0400
2022-04-21T18:01+0400
единое нацдвижение
грузия
новости
происшествия
муниципалитет хелвачаури
аджария
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Офис самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое Национальное движение" в райцентре Хелвачаури (в 8 км от Батуми) обокрали, сообщает телеканал "Рустави 2".По информации СМИ, злоумышленники забрали персональный компьютер. Инцидент произошел около 4 часов утра в четверг, когда в офисе никого не было.На месте происшествия работают эксперты-криминалисты. Расследование ведется по статье 177 УК Грузии "Кража".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
единое нацдвижение, грузия, новости, происшествия, муниципалитет хелвачаури, аджария
В Аджарии из офиса "Нацдвижения" украли компьютер
Инцидент произошел около четырех часов утра в четверг, когда в офисе никого не было
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Офис самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое Национальное движение" в райцентре Хелвачаури (в 8 км от Батуми) обокрали, сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации
СМИ, злоумышленники забрали персональный компьютер. Инцидент произошел около 4 часов утра в четверг, когда в офисе никого не было.
По словам районного главы партии Миши (Михаила) Болквадзе, в украденном компьютере хранилась важная информация. Политик не исключает, что за кражей могут стоять представители власти и спецслужб.
На месте происшествия работают эксперты-криминалисты. Расследование ведется по статье 177 УК Грузии "Кража".