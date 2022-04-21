https://sputnik-georgia.ru/20220421/v-gruzii-izmenilis-sroki-registratsii-pervoklassnikov-266143832.html

В Грузии изменились сроки регистрации первоклассников

В Грузии изменились сроки регистрации первоклассников

Первый этап регистрации начался 20 апреля 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T13:29+0400

2022-04-21T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Сроки регистрации первоклассников в общеобразовательных учреждениях Грузии, а также предоставления необходимой документации для зачисления в школу изменились, говорится в пресс-релизе министерства образования и науки страны.По совместному решению министерства образования и науки Грузии и парламентского комитета по вопросам образования и науки в закон "Об общем образовании" вошло изменение, согласно которому во время 2022-2023 учебного года попасть в первый класс смогут дети, которым шесть лет исполнится до 1 октября.Раньше зарегистрироваться в первый класс могли ученики, которым шесть лет исполнялось к 15 сентября включительно. Исходя из этого были изменены сроки регистрации первоклассников.Первый этапПервый этап регистрации начался 20 апреля и продлится до 28 апреля включительно. В этот период зарегистрироваться смогут дети со специальными образовательными нуждами, которые не смогли зарегистрироваться в период, который был изначально определен для регистрации.Родители детей должны обратиться с заявлением в желаемую государственную школу. Администрация школы зарегистрирует ребенка в Информационной системе управления образованием (EMIS).Для того, чтобы подтвердить специальные образовательные нужды ребенка, родитель должен в школе заполнить соответствующую форму обращения, после чего мультидисциплинарная команда оценит состояние ребенка. В случае подтверждения специальных образовательных нужд, ребенок будет зачислен в школу.Родители детей, зарегистрированных на первом этапе, должны предоставить необходимую документацию с 29 апреля до 6 мая включительно.Детей, у которых не подтвердятся специальные образовательные нужды, будут регистрировать на следующих этапах.Второй этапВторой этап регистрации начнется 10 мая и продлится до 20 мая включительно. Зарегистрировать можно будет детей, братья или сестры которых уже учатся в конкретной школе, либо детей, чьи родители работают в школе. Также на втором этапе будут регистрировать двух или более детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс.Родителям нужно будет отнести в школу все необходимые документы и сама школа обеспечит регистрацию.Третий этапТретий этап регистрации или же всеобщая регистрация начнется 24 мая и продлится до 15 июня включительно.Регистрация пройдет на официальном сайте информационной системы управления образованием registration.emis.ge.Предоставить документацию родители должны с 16 июня до 30 июня включительно. В случае опоздания регистрация автоматически будет упразднена.Четвертый этапЧетвертый этап регистрации начнется 4 июля и продлится до 12 июля включительно. В этот период можно будет зарегистрироваться в те школы, где окажутся свободные места.В министерстве пояснили, что после регистрации в школу нужно будет отнести следующие документы: заявление законного представителя ребенка, копии удостоверений личности родителей и свидетельство о рождении ребенка.Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации.Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.

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