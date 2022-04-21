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В Натахтари и Амбролаури назначены дополнительные авиарейсы

В Натахтари и Амбролаури назначены дополнительные авиарейсы

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии в связи с праздником Пасхи назначило четыре дополнительных внутренних авиарейса из села Натахтари... 21.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии в связи с праздником Пасхи назначило четыре дополнительных внутренних авиарейса из села Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Местиа и Амбролаури.Один из 12 главных христианских праздников – Пасху – в этом году отмечают 24 апреля.Расписание дополнительных рейсов следующее:Билет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари (около 30 долларов), а рейс Натахтари-Амбролаури – 50 лари (около 17 долларов). Детям до трех лет билет не нужен, а подростки до 12 лет получают скидку 30%.Билеты можно приобрести с сегодняшнего дня на сайте ticket.vanillasky.ge.

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грузия, новости, общество, амбролаури