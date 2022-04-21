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В Натахтари и Амбролаури назначены дополнительные авиарейсы
В Натахтари и Амбролаури назначены дополнительные авиарейсы
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии в связи с праздником Пасхи назначило четыре дополнительных внутренних авиарейса из села Натахтари... 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T08:01+0400
2022-04-21T08:01+0400
2022-04-21T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии в связи с праздником Пасхи назначило четыре дополнительных внутренних авиарейса из села Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Местиа и Амбролаури.Один из 12 главных христианских праздников – Пасху – в этом году отмечают 24 апреля.Расписание дополнительных рейсов следующее:Билет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари (около 30 долларов), а рейс Натахтари-Амбролаури – 50 лари (около 17 долларов). Детям до трех лет билет не нужен, а подростки до 12 лет получают скидку 30%.Билеты можно приобрести с сегодняшнего дня на сайте ticket.vanillasky.ge.
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грузия, новости, общество, амбролаури
В Натахтари и Амбролаури назначены дополнительные авиарейсы
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии в связи с праздником Пасхи назначило четыре дополнительных внутренних авиарейса из села Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Местиа и Амбролаури.
Один из 12 главных христианских праздников – Пасху – в этом году отмечают 24 апреля.
Расписание дополнительных рейсов следующее:
Расписание полетов
Направление
Дата
Время вылета
Натахтари - Местиа
21 апреля
13:00
Местиа - Натахтари
21 апреля
14:30
Натахтари - Амбролаури
21 апреля
16:30
Амбролаури - Натахтари
21 апреля
17:20
Натахтари - Местиа
28 апреля
13:00
Местиа - Натахтари
28 апреля
14:30
Натахтари - Амбролаури
28 апреля
16:30
Амбролаури - Натахтари
28 апреля
17:20
Билет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари (около 30 долларов), а рейс Натахтари-Амбролаури – 50 лари (около 17 долларов). Детям до трех лет билет не нужен, а подростки до 12 лет получают скидку 30%.
Билеты можно приобрести с сегодняшнего дня на сайте ticket.vanillasky.ge.