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В Натахтари и Амбролаури назначены дополнительные авиарейсы
В Натахтари и Амбролаури назначены дополнительные авиарейсы
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии в связи с праздником Пасхи назначило четыре дополнительных внутренних авиарейса из села Натахтари... 21.04.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии в связи с праздником Пасхи назначило четыре дополнительных внутренних авиарейса из села Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Местиа и Амбролаури.Один из 12 главных христианских праздников – Пасху – в этом году отмечают 24 апреля.Расписание дополнительных рейсов следующее:Билет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари (около 30 долларов), а рейс Натахтари-Амбролаури – 50 лари (около 17 долларов). Детям до трех лет билет не нужен, а подростки до 12 лет получают скидку 30%.Билеты можно приобрести с сегодняшнего дня на сайте ticket.vanillasky.ge.
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В Натахтари и Амбролаури назначены дополнительные авиарейсы

08:01 21.04.2022
© photo: Sputnik / StringerСамолет на аэродроме в Натахтари
Самолет на аэродроме в Натахтари - Sputnik Грузия, 1920, 21.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии в связи с праздником Пасхи назначило четыре дополнительных внутренних авиарейса из села Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Местиа и Амбролаури.
Один из 12 главных христианских праздников – Пасху – в этом году отмечают 24 апреля.
Расписание дополнительных рейсов следующее:
Расписание полетов

Направление

Дата

Время вылета

Натахтари - Местиа

21 апреля

13:00

Местиа - Натахтари

21 апреля

14:30

Натахтари - Амбролаури

21 апреля

16:30

Амбролаури - Натахтари

21 апреля

17:20

Натахтари - Местиа

28 апреля

13:00

Местиа - Натахтари

28 апреля

14:30

Натахтари - Амбролаури

28 апреля

16:30

Амбролаури - Натахтари

28 апреля

17:20

Билет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари (около 30 долларов), а рейс Натахтари-Амбролаури – 50 лари (около 17 долларов). Детям до трех лет билет не нужен, а подростки до 12 лет получают скидку 30%.
Билеты можно приобрести с сегодняшнего дня на сайте ticket.vanillasky.ge.
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