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В Тбилиси отметят День Земли
В Тбилиси отметят День Земли
В этот день тбилисцам напомнят о том, что каждый из них может сделать в плане защиты окружающей среды 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T18:45+0400
2022-04-21T18:45+0400
2022-04-21T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апри — Sputnik. День Земли отметят в столичном кафе "Мзиури" одноименного парка 22 апреля – все запланированные мероприятия помогут в повышении осведомленности общества в сфере защиты экологии.В связи с этим Днем организаторы предлагают всем желающим принять участие в экологически полезной активности. Так, в этот день с 15:00 до 19:00 кафе "Мзиури" вместе со своими единомышленниками предлагает всем желающим особую экологическую активность.Организаторы в этом году выбрали тему по сбору и необходимости переработки пластика и бумаги. Желающие смогут принести и сдать пластиковые бутылки и бумагу, а после узнать полезную информацию о том, как снизить потребление пластмассы.Также на мероприятии можно будет увидеть выставку интересных работ, созданных детьми.
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парк "мзиури", новости, общество, грузия, тбилиси, экология в грузии, экология
В Тбилиси отметят День Земли
18:45 21.04.2022 (обновлено: 18:49 21.04.2022)
В этот день тбилисцам напомнят о том, что каждый из них может сделать в плане защиты окружающей среды
ТБИЛИСИ, 21 апри — Sputnik. День Земли отметят в столичном кафе "Мзиури" одноименного парка 22 апреля – все запланированные мероприятия помогут в повышении осведомленности общества в сфере защиты экологии.
День Земли – название, используемое по отношению к различным мероприятиям, проводимым весной, и призванным побудить людей быть внимательнее к окружающей среде. Первая "одноразовая" акция в этот день прошла в 1970 году в США.
В связи с этим Днем организаторы предлагают всем желающим принять участие в экологически полезной активности. Так, в этот день с 15:00 до 19:00 кафе "Мзиури" вместе со своими единомышленниками предлагает всем желающим особую экологическую активность.
Организаторы в этом году выбрали тему по сбору и необходимости переработки пластика и бумаги. Желающие смогут принести и сдать пластиковые бутылки и бумагу, а после узнать полезную информацию о том, как снизить потребление пластмассы.
Также на мероприятии можно будет увидеть выставку интересных работ, созданных детьми.