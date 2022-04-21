https://sputnik-georgia.ru/20220421/v-tbilisi-otmetyat-den-zemli-266159076.html

В Тбилиси отметят День Земли

В Тбилиси отметят День Земли

В этот день тбилисцам напомнят о том, что каждый из них может сделать в плане защиты окружающей среды 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T18:45+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апри — Sputnik. День Земли отметят в столичном кафе "Мзиури" одноименного парка 22 апреля – все запланированные мероприятия помогут в повышении осведомленности общества в сфере защиты экологии.В связи с этим Днем организаторы предлагают всем желающим принять участие в экологически полезной активности. Так, в этот день с 15:00 до 19:00 кафе "Мзиури" вместе со своими единомышленниками предлагает всем желающим особую экологическую активность.Организаторы в этом году выбрали тему по сбору и необходимости переработки пластика и бумаги. Желающие смогут принести и сдать пластиковые бутылки и бумагу, а после узнать полезную информацию о том, как снизить потребление пластмассы.Также на мероприятии можно будет увидеть выставку интересных работ, созданных детьми.

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2022

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парк "мзиури", новости, общество, грузия, тбилиси, экология в грузии, экология