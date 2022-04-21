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В высокогорной Аджарии появятся новые зоны для пикников
В высокогорной Аджарии появятся новые зоны для пикников
Инфраструктура для пикников включает пространства для костра, качели и фотостенды 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T18:25+0400
2022-04-21T18:25+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Новые зоны для пикников появятся в двух местах высокогорной Аджарии – в Шуахеви и Кеда, говорится в пресс-релизе Департамента туризма и курортов региона.Аутентические места для пикников, построенные экологически чистыми материалами, появятся на территории, прилегающей к горе Намхлеви в селе Махунцети и Квесаури-Дзвелимта. Инфраструктура для пикников включает пространства для костра, качели и фотостенды.Подобные зоны для пикников Агентство развития туристических продуктов Аджарии в течение последних двух лет построило на горе Чирухи, Джварисминдори, в селе Капнистави и Шуамта. На Джварисминдори вместе с зоной для пикников устроены и туристические убежища.В этом году Агентство развития турпродуктов региона продолжит работу в направлении строительства тропинки, ведущей к крепости Хихани, обустройства туристической инфраструктуры на охраняемой территории Кобулети, развития новых турпродуктов и популяризации Аджарии.
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аджария, туризм в грузии, туризм, новости, грузия
В высокогорной Аджарии появятся новые зоны для пикников
18:25 21.04.2022 (обновлено: 18:28 21.04.2022)
Инфраструктура для пикников включает пространства для костра, качели и фотостенды
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Новые зоны для пикников появятся в двух местах высокогорной Аджарии – в Шуахеви и Кеда, говорится в пресс-релизе Департамента туризма и курортов региона.
Аутентические места для пикников, построенные экологически чистыми материалами, появятся на территории, прилегающей к горе Намхлеви в селе Махунцети и Квесаури-Дзвелимта.
Благодаря новым локациям для пикников у отдыхающих появится возможность расслабиться, отдохнуть и насладиться красивейшими панорамными видами, отмечают в агентстве.
Инфраструктура для пикников включает пространства для костра, качели и фотостенды.
Подобные зоны для пикников Агентство развития туристических продуктов Аджарии в течение последних двух лет построило на горе Чирухи, Джварисминдори, в селе Капнистави и Шуамта. На Джварисминдори вместе с зоной для пикников устроены и туристические убежища.
В этом году Агентство развития турпродуктов региона продолжит работу в направлении строительства тропинки, ведущей к крепости Хихани, обустройства туристической инфраструктуры на охраняемой территории Кобулети, развития новых турпродуктов и популяризации Аджарии.