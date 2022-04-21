Великая или Страстная пятница 2022: особенности службы и поста
17:01 21.04.2022 (обновлено: 17:19 21.04.2022)
© photo: Sputnik / Tselik / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Голгофа" нидерландского художника
© photo: Sputnik / Tselik/
Великая или Страстная пятница – пятый день последней недели Великого поста перед Пасхой в 2022 году выпадает на 22 апреля
Для православных это самый скорбный день Страстной недели и всего года – в Великую пятницу был распят Спаситель, принявший мученическую смерть на Кресте для искупления людских грехов.
Об особенностях службы и поста в Великую или Страстную пятницу читайте в материале Sputnik Грузия.
Великая пятница
Как повествует Святое Писание, римский прокуратор Иудеи Понтий Пилат под давлением иудейских первосвященников и толпы приговорил Иисуса Христа к распятию именно в пятницу.
Распятие на кресте в то время было самой позорной, самой мучительной и самой жестокой казнью. Такой смертью казнили только самых отъявленных злодеев – разбойников, убийц, мятежников и преступных рабов. Это было самой позорной, жестокой и мучительной смертью. Первосвященники, присудив Спасителя к такой смерти, хотели Его опозорить.
Иисус, желая в полном сознании испить всю чашу страданий, отказался от кислого вина со смирною, которое Ему подали воины на Голгофе перед распятием для облегчения мучений.
Репродукция картины "Голгофа" М. ван Хемскерка
© photo: Sputnik / Целик/
Более того, когда Его распинали, Он молился за Своих мучителей, говоря: "Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят".
Когда сын Божий умер на Кресте, земля содрогнулась, а завеса в храме разорвалась надвое, тем самым отверзая людям вход в закрытое дотоле Царство Небесное. Жители Иудеи, видевшие происшедшее на Голгофе, испугались, а великая истина Божества Христова стала очевидной даже для язычников.
Страдания Христовы описаны во всех четырех Евангелиях – эти отрывки из Священного Писания читают в Страстную пятницу во время службы.
Особенности службы
В Великую или Страстную пятницу совершаются три основные службы: Утреня, Царские Часы и Великая Вечерня с малым повечерием.
На утрени – эта служба проходит в Великий четверг вечером, посреди храма читаются двенадцать Евангельских чтений, избранных из всех четырех Евангелий, повествующих о страданиях Спасителя, начиная с Его последней беседы с учениками на Тайной Вечери и кончая Его погребением в саду Иосифа Аримафейского и приставлением к Его гробу воинской стражи.
Во время службы верующие стоят с зажженными свечами, показывая этим, что величие и слава не оставили Господа и во время Его страданий, а также горячую любовь к своему Спасителю.
© Sputnik / STRINGERВерующие с горящими свечами во время Пасхального богослужения у стен храма Святой Троицы
Верующие с горящими свечами во время Пасхального богослужения у стен храма Святой Троицы
В Великую пятницу совершаются Царские Часы – литургии ни в одной из христианских конфессий в этот день не служат. Исключение составляют те годы, когда Страстная пятница совпадает с Благовещением Пресвятой Богородицы.
Вечерня совершается в третьем часу дня – в это время считается, что свершилась крестная смерть Иисуса. Во время службы поют особый канон о распятии Господа и выносят Плащаницу – плат, на котором изображен в полный рост Иисус Христос, лежащий во гробе.
Обычно во время службы на Плащаницу кладут Евангелие, а перед ней ставят кадильницу. Плащаницу украшают цветами в память о том, как жены-мироносицы помазали благовониями тело погребенного Иисуса.
Перед Плащаницей во время службы положено полагать земные поклоны, прикладываться к ней. Все церковные службы Великой пятницы и Страстной субботы начинаются и завершаются перед Плащаницей, а не в алтаре.
Находится Плащаница в центре храма в течение неполных трех дней, символизируя трехдневное нахождение в гробнице Иисуса Христа. За несколько минут до пасхального крестного хода Ее вносят обратно в алтарь.
Пост в Великую пятницу
Пост Страстной пятницы – самый строгий в течение Великого поста, который в 2022 начался 7 марта и продлится по 23 апреля включительно.
В Великую пятницу прихожане по церковным канонам полностью воздерживаются от пищи. Те верующие, кому сложно соблюдать такой строгий пост, могут после выноса плащаницы во время церковной службы перекусить хлебом и водой.
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsПасхальные яйца
Пасхальные яйца
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
В пост воздерживаться нужно не только от мясных и молочных продуктов, но и от злобы, зависти, склок и скандалов. Также нужно совершать как можно больше добрых дел, ибо пост без этого теряет свое значение.
Великая пятница для всех верующих – это время скорби и поминовения, когда все земное и бренное теряет свой смысл. Вместе с тем, оно пронизано насквозь предстоящим чудом Воскрешения.
Материал подготовлен на основе открытых источников