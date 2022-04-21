https://sputnik-georgia.ru/20220421/velikaya-ili-strastnaya-pyatnitsa-2022-osobennosti-sluzhby-i-posta-266154093.html

Великая или Страстная пятница 2022: особенности службы и поста

Великая или Страстная пятница 2022: особенности службы и поста

Великая или Страстная пятница – пятый день последней недели Великого поста перед Пасхой в 2022 году выпадает на 22 апреля 21.04.2022, Sputnik Грузия

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пасха 2022

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Для православных это самый скорбный день Страстной недели и всего года – в Великую пятницу был распят Спаситель, принявший мученическую смерть на Кресте для искупления людских грехов.Об особенностях службы и поста в Великую или Страстную пятницу читайте в материале Sputnik Грузия.Великая пятницаКак повествует Святое Писание, римский прокуратор Иудеи Понтий Пилат под давлением иудейских первосвященников и толпы приговорил Иисуса Христа к распятию именно в пятницу.Распятие на кресте в то время было самой позорной, самой мучительной и самой жестокой казнью. Такой смертью казнили только самых отъявленных злодеев – разбойников, убийц, мятежников и преступных рабов. Это было самой позорной, жестокой и мучительной смертью. Первосвященники, присудив Спасителя к такой смерти, хотели Его опозорить.Иисус, желая в полном сознании испить всю чашу страданий, отказался от кислого вина со смирною, которое Ему подали воины на Голгофе перед распятием для облегчения мучений.Более того, когда Его распинали, Он молился за Своих мучителей, говоря: "Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят".Когда сын Божий умер на Кресте, земля содрогнулась, а завеса в храме разорвалась надвое, тем самым отверзая людям вход в закрытое дотоле Царство Небесное. Жители Иудеи, видевшие происшедшее на Голгофе, испугались, а великая истина Божества Христова стала очевидной даже для язычников.Страдания Христовы описаны во всех четырех Евангелиях – эти отрывки из Священного Писания читают в Страстную пятницу во время службы.Особенности службыВ Великую или Страстную пятницу совершаются три основные службы: Утреня, Царские Часы и Великая Вечерня с малым повечерием.На утрени – эта служба проходит в Великий четверг вечером, посреди храма читаются двенадцать Евангельских чтений, избранных из всех четырех Евангелий, повествующих о страданиях Спасителя, начиная с Его последней беседы с учениками на Тайной Вечери и кончая Его погребением в саду Иосифа Аримафейского и приставлением к Его гробу воинской стражи.Во время службы верующие стоят с зажженными свечами, показывая этим, что величие и слава не оставили Господа и во время Его страданий, а также горячую любовь к своему Спасителю.В Великую пятницу совершаются Царские Часы – литургии ни в одной из христианских конфессий в этот день не служат. Исключение составляют те годы, когда Страстная пятница совпадает с Благовещением Пресвятой Богородицы.Вечерня совершается в третьем часу дня – в это время считается, что свершилась крестная смерть Иисуса. Во время службы поют особый канон о распятии Господа и выносят Плащаницу – плат, на котором изображен в полный рост Иисус Христос, лежащий во гробе.Перед Плащаницей во время службы положено полагать земные поклоны, прикладываться к ней. Все церковные службы Великой пятницы и Страстной субботы начинаются и завершаются перед Плащаницей, а не в алтаре.Находится Плащаница в центре храма в течение неполных трех дней, символизируя трехдневное нахождение в гробнице Иисуса Христа. За несколько минут до пасхального крестного хода Ее вносят обратно в алтарь.Пост в Великую пятницуПост Страстной пятницы – самый строгий в течение Великого поста, который в 2022 начался 7 марта и продлится по 23 апреля включительно.В Великую пятницу прихожане по церковным канонам полностью воздерживаются от пищи. Те верующие, кому сложно соблюдать такой строгий пост, могут после выноса плащаницы во время церковной службы перекусить хлебом и водой.В пост воздерживаться нужно не только от мясных и молочных продуктов, но и от злобы, зависти, склок и скандалов. Также нужно совершать как можно больше добрых дел, ибо пост без этого теряет свое значение.Великая пятница для всех верующих – это время скорби и поминовения, когда все земное и бренное теряет свой смысл. Вместе с тем, оно пронизано насквозь предстоящим чудом Воскрешения.Материал подготовлен на основе открытых источников

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пасха 2022, справки , религия