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Въезд в Ахалгори открылся на время празднования Пасхи
Въезд в Ахалгори открылся на время празднования Пасхи
Пропускной пункт будет открыт для тех, у кого есть пропуска или т. н. югоосетинский паспорт 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T16:42+0400
2022-04-21T16:42+0400
2022-04-21T16:42+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Пропускной пункт на въезде в Ахалгорский район, который контролируется де-факто властями Южной Осетии, открылся спустя два года, сообщает телеканал PalitraNews.По данным телеканала, пропускной пункт будет открыт до 25 апреля включительно для тех, у кого есть пропуска или т. н. югоосетинских паспорт. Пропускной пункт на въезде в Ахалгорский район был закрыт с 5 сентября 2019 года.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после конфликта августа 2008 года контроль был потерян и над Ахалгорским районом региона Мцхета-Мтианети.
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грузия, новости, мцхета-мтианети, цхинвальский регион, абхазия
Въезд в Ахалгори открылся на время празднования Пасхи
Пропускной пункт будет открыт для тех, у кого есть пропуска или т. н. югоосетинский паспорт
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik.
Пропускной пункт на въезде в Ахалгорский район, который контролируется де-факто властями Южной Осетии, открылся спустя два года, сообщает телеканал PalitraNews
.
По данным телеканала, пропускной пункт будет открыт до 25 апреля включительно для тех, у кого есть пропуска или т. н. югоосетинских паспорт. Пропускной пункт на въезде в Ахалгорский район был закрыт с 5 сентября 2019 года.
"Этот гуманитарный вопрос не раз ставили представители центральной власти Грузии на встречах разного формата и де-факто правитель оккупированного Цхинвали только сейчас принял решение в связи с временным снятием ограничения", – заявил глава администрации Ахалгорского района Нугзар Тиникашвили.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после конфликта августа 2008 года контроль был потерян и над Ахалгорским районом региона Мцхета-Мтианети.