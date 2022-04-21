https://sputnik-georgia.ru/20220421/vezd-v-akhalgori-otkrylsya-na-vremya-prazdnovaniya-paskhi-266154465.html

Въезд в Ахалгори открылся на время празднования Пасхи

Въезд в Ахалгори открылся на время празднования Пасхи

Пропускной пункт будет открыт для тех, у кого есть пропуска или т. н. югоосетинский паспорт 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T16:42+0400

2022-04-21T16:42+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Пропускной пункт на въезде в Ахалгорский район, который контролируется де-факто властями Южной Осетии, открылся спустя два года, сообщает телеканал PalitraNews.По данным телеканала, пропускной пункт будет открыт до 25 апреля включительно для тех, у кого есть пропуска или т. н. югоосетинских паспорт. Пропускной пункт на въезде в Ахалгорский район был закрыт с 5 сентября 2019 года.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после конфликта августа 2008 года контроль был потерян и над Ахалгорским районом региона Мцхета-Мтианети.

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