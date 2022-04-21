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Выставка жены режиссера Ираклия Квирикадзе открылась в Венеции
Выставка жены режиссера Ираклия Квирикадзе открылась в Венеции
Экспозиция проходит в рамках Венецианской биеннале и называется "Наблюдатели" 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T14:01+0400
2022-04-21T14:01+0400
2022-04-21T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Режиссер и художница, супруга известного грузинского кинорежиссера Ираклия Квирикадзе, Тома Стэнко проводит выставку в Венеции.Экспозиция картин Томы Стэнко называется Observers ("Наблюдатели") и проходит в рамках Венецианской биеннале.Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).Увидеть работы художницы можно в галерее Calle de la Malvasia до 18 мая включительно.Чем известна Тома Стэнко?Тома Стэнко – российский режиссер, художник и дизайнер. Родилась в Грузии, окончила Лондонский колледж искусств и дизайна в Сент-Мартине.Стэнко работала художником для английского национального балета, театра и кино. Обучалась искусству в студиях Мэри Катранцзу и Александра МакКуина. Принимала участие в ряде выставок искусства и моды во Франции, Великобритании, Германии, Японии и других странах.В мире кино Стэнко успела поработать над такими документальными фильмами, как "Блуждание по Берлину", "Телескоп", "Красная кефаль" и "Карусель его жизни", а также над игровой картиной "Серебряная святая" и другими. Также в 2019 году на Международном батумском фестивале авторского кино BIAFF состоялась грузинская премьера короткометражного фильма Стэнко "Крик".
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новости, в мире, грузия, венецианская биеннале, грузинские художники, художник, культура, выставка
Выставка жены режиссера Ираклия Квирикадзе открылась в Венеции
Экспозиция проходит в рамках Венецианской биеннале и называется "Наблюдатели"
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Режиссер и художница, супруга известного грузинского кинорежиссера Ираклия Квирикадзе, Тома Стэнко проводит выставку в Венеции.
Экспозиция картин Томы Стэнко называется Observers ("Наблюдатели") и проходит в рамках Венецианской биеннале.
Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).
Увидеть работы художницы можно в галерее Calle de la Malvasia до 18 мая включительно.
Чем известна Тома Стэнко?
Тома Стэнко – российский режиссер, художник и дизайнер. Родилась в Грузии, окончила Лондонский колледж искусств и дизайна в Сент-Мартине.
Стэнко работала художником для английского национального балета, театра и кино. Обучалась искусству в студиях Мэри Катранцзу и Александра МакКуина. Принимала участие в ряде выставок искусства и моды во Франции, Великобритании, Германии, Японии и других странах.
В мире кино Стэнко успела поработать над такими документальными фильмами, как "Блуждание по Берлину", "Телескоп", "Красная кефаль" и "Карусель его жизни", а также над игровой картиной "Серебряная святая" и другими. Также в 2019 году на Международном батумском фестивале авторского кино BIAFF состоялась грузинская премьера короткометражного фильма Стэнко "Крик".