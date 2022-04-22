https://sputnik-georgia.ru/20220422/chto-mozhno-delat-v-velikuyu-subbotu-pered-paskhoy-post-i-sluzhby-v-khramakh-266174781.html

Что можно делать в Великую субботу перед Пасхой: пост и службы в храмах

Что можно делать в Великую субботу перед Пасхой: пост и службы в храмах

Великая суббота – последний день Великого поста перед Светлым Воскресением Христовым, в 2022 году выпадает на 23 апреля 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T15:12+0400

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справки

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Для верующих Великая суббота Страстной седмицы – день скорби и радости: Спаситель лежит еще в гробе, но все вокруг уже наполнено предпасхальной радостью.Что можно делать в последний день Великого поста, об особенностях службы и поста в Великую субботу читайте в материале Sputnik Грузия.Великая субботаЕвангелие повествует, что Иисус был погребен в ночь с пятницы на субботу. Иосиф Аримофейский после распятия и смерти Спасителя купил Плащаницу (длинное полотно, в котором иудеи погребали покойников), пришел к римскому прокуратору Иудеи и попросил у него тело Иисуса для погребения.В то время по обычаю римлян тела распятых оставляли на крестах. Похоронить их можно было только с разрешения начальства.Тело Христа, сняв с Креста, омыли, умастили благовониями, завернули в Плащаницу и погребли в принадлежащей Иосифу пещере недалеко от Голгофы.Фарисеи, знавшие пророчество Христа о Его Воскресении, опасаясь похищения тела Его учениками, пошли в Великую субботу к Понтию Пилату и попросили приставить к гробу стражу.Понтий Пилат распорядился завалить вход в гробницу Иисуса камнями и поставить стражу. Несмотря на все усилия, гробница в воскресенье оказалась пустой. Это обстоятельство стало бесспорным доказательством Воскресения Христова.Церковные службыВ Великую субботу в православных храмах проводят особые службы – они начинаются в пятницу вечером. Церковная служба носит и траурный, и праздничный характер, так как Великая суббота завершает Страстную седмицу и является началом Пасхи.В субботу утром (либо вечером в пятницу) в православных храмах совершается вечерня с Литургией святителя Василия Великого – по содержанию одна из самых глубоких служб года.Во время службы читаются пятнадцать паремий – отрывков из книг Ветхого Завета, содержащих пророчества о Христовом Воскресении.Во время службы Великой Субботы, на утрени, совершается Крестный ход с пением погребального "Святый Боже…", а Святая Плащаница обносится вокруг храма.По завершению Литургии службы в храмах заканчиваются, начинаются чтения Деяний Святых апостолов.Затем в храмах освящаются яйца, пасхи и куличи. Вечером священнослужители исповедуют верующих.В Великую субботу ежегодно происходит одно из главных чудес – схождение Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме. После службы Благодатный огонь – символ воскрешения Спасителя выносится из храма.Особая служба – Полунощница, проводится незадолго до полуночи. Во время службы Плащаницу переносят на Престол, где она будет находиться 40 дней до Вознесения Христова.Великая суббота – что можно делатьПравославные в Великую субботу соблюдают строгий пост. В последний день Великого поста по монастырскому уставу положено сухоядение, то есть можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты, а также сухофрукты, орехи и мед.В пост воздерживаться нужно не только от мясных и молочных продуктов, но и от злобы, зависти, склок и скандалов. Также нужно совершать как можно больше добрых дел, ибо пост без этого теряет свое значение.В последний день Великого поста от мирских дел лучше воздержаться. В Великую субботу нужно посетить храм и молится, то есть подготовиться к Светлому Воскресению Христову.В Великую субботу, по обычаю, собирают пасхальную корзину – ее неотъемлемой частью являются крашенки и куличи. Хозяйки в последний день Великого поста украшают свои дома свежими цветами и ветками молодых деревьев, как символ возрождения жизни.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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