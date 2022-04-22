https://sputnik-georgia.ru/20220422/chudo-skhozhdeniya-blagodatnogo-ognya-v-ierusalime-2022-vremya-pryamaya-translyatsiya-266177057.html

Чудо схождения Благодатного огня в Иерусалиме 2022: время, прямая трансляция

Чудо схождения Благодатного огня в Иерусалиме 2022: время, прямая трансляция

В Великую субботу ежегодно в канун празднования Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит Схождение Благодатного огня – в 2022 году главное... 22.04.2022, Sputnik Грузия

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Паломники со всего мира собираются в Великую субботу у Храма в Иерусалиме, чтобы наблюдать чудо схождения Благодатного огня, умыться его благодатным светом и получить Божье благословение.Точное время прямой трансляции о схождении Благодатного огня в Иерусалиме вы узнаете из материла Sputnik Грузия.Время, прямая трансляцияПо традиции люди начинают собираться возле Храма в Страстную пятницу вечером. В Великую субботу с утра храм Господень уже настолько заполнен, что те, кто не смог попасть внутрь, размещаются на площади и прилегающей территории.Чудо схождения Благодатного огня обычно происходит в Великую субботу с 13 до 15 часов по местному времени. С волнением величайшего чуда ожидают как православные христиане, так и представители самых разных конфессий. А те, кто не смог приехать в Иерусалим, могут посмотреть прямую трансляцию этого божественного события по телевидению.В 2022-м прямая трансляция чуда схождения Благодатного огня в Иерусалиме по тбилисскому времени будет проходить с 14:00.Благодатный огоньПервым свидетелем чуда схождения благодатного огня на Гробе Господнем был апостол Петр. Как повествует Святое Писание, Петр, после известия о Воскресении Спасителя, прибежал ко Гробу Христову, внутри которого, помимо погребальных пелен, увидел удивительный свет.Самое раннее письменное свидетельство очевидца чуда схождения Благодатного огня в Иерусалиме, сохраненное церковным историком Евсевием Памфилом, относится к IV веку.Это чудесное явление, на протяжении практически всего времени существования христианства, наблюдают ежегодно как христиане, так и представители нехристианских религий.Одно из самых древних описаний чуда схождения Благодатного огня принадлежит игумену Даниилу. Он посетил Святую Гробницу в 1106-1107 годах.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников