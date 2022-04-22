https://sputnik-georgia.ru/20220422/degi-karaev-latviya-reshila-postavit-krest-na-russkoyazychnom-obrazovanii--266168270.html

Дэги Караев: Латвия решила поставить крест на русскоязычном образовании – видео

Дэги Караев: Латвия решила поставить крест на русскоязычном образовании – видео

Активист по защите русских школ в Латвии Дэги Караев дал интервью корреспонденту Sputnik, в котором объяснил решения латвийский властей желанием быстрее... 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T16:00+0400

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Недавно в Риге прошел митинг в защиту образования на русском языке. Напомним, что ранее в министерстве образовании Латвии подготовили проект полного перехода школ и детсадов нацменьшинств на латышский язык с 1 сентября 2023 года. После этого русский язык и литература больше не будут входить в основную программу как государственных, так и частных школ.

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