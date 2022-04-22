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Дэги Караев: Латвия решила поставить крест на русскоязычном образовании – видео
Дэги Караев: Латвия решила поставить крест на русскоязычном образовании – видео
Активист по защите русских школ в Латвии Дэги Караев дал интервью корреспонденту Sputnik, в котором объяснил решения латвийский властей желанием быстрее... 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T16:00+0400
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Недавно в Риге прошел митинг в защиту образования на русском языке. Напомним, что ранее в министерстве образовании Латвии подготовили проект полного перехода школ и детсадов нацменьшинств на латышский язык с 1 сентября 2023 года. После этого русский язык и литература больше не будут входить в основную программу как государственных, так и частных школ.
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Дэги Караев: Латвия решила поставить крест на русскоязычном образовании – видео
16:00 22.04.2022 (обновлено: 16:33 22.04.2022)
Активист по защите русских школ в Латвии Дэги Караев дал интервью корреспонденту Sputnik, в котором объяснил решения латвийский властей желанием быстрее поставить крест на русскоязычном образовании в стране
Недавно в Риге прошел митинг в защиту образования на русском языке. Напомним, что ранее в министерстве образовании Латвии подготовили проект полного перехода школ и детсадов нацменьшинств на латышский язык с 1 сентября 2023 года. После этого русский язык и литература больше не будут входить в основную программу как государственных, так и частных школ.