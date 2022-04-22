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Эмбарго на российский газ будет иметь "значительные последствия" – мнения канцлера ФРГ
Эмбарго на российский газ будет иметь "значительные последствия" – мнения канцлера ФРГ
Мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, заявил Шольц 22.04.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Введение эмбарго на газ из России недопустимо, поскольку оно не приведет к окончанию российской спецоперации на Украине, но будет иметь "значительные последствия" для Германии и всей Европы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России."Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить", – подчеркнул он.Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, газ, германия, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022
Эмбарго на российский газ будет иметь "значительные последствия" – мнения канцлера ФРГ
21:45 22.04.2022 (обновлено: 22:05 22.04.2022)
Мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, заявил Шольц
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Введение эмбарго на газ из России недопустимо, поскольку оно не приведет к окончанию российской спецоперации на Украине, но будет иметь "значительные последствия" для Германии и всей Европы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
"Но речь идет о том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые никогда не откроются снова. Это имело бы значительные последствия для нашей страны, для всей Европы, от этого также сильно пострадает финансирование восстановления Украины", – сказал канцлер ФРГ журналу Spiegel.
"Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить", – подчеркнул он.
Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.