https://sputnik-georgia.ru/20220422/embargo-na-rossiyskiy-gaz-budet-imet-znachitelnye-posledstviya---mneniya-kantslera-frg-266181808.html

Эмбарго на российский газ будет иметь "значительные последствия" – мнения канцлера ФРГ

Эмбарго на российский газ будет иметь "значительные последствия" – мнения канцлера ФРГ

Мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, заявил Шольц 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T21:45+0400

2022-04-22T21:45+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Введение эмбарго на газ из России недопустимо, поскольку оно не приведет к окончанию российской спецоперации на Украине, но будет иметь "значительные последствия" для Германии и всей Европы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России."Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить", – подчеркнул он.Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

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в мире, новости, политика, газ, германия, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022