https://sputnik-georgia.ru/20220422/eto-neumestno---oppozitsioner-o-planakh-natsdvizheniya-266173848.html

"Это неуместно" – оппозиционер о планах "Нацдвижения"

"Это неуместно" – оппозиционер о планах "Нацдвижения"

Депутат уверен, что сейчас Грузии необходима политическая консолидация 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T14:21+0400

2022-04-22T14:21+0400

2022-04-22T14:57+0400

политика

грузия

михаил саакашвили

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/03/251060821_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_664cfe70c4127201921b786c2d9225bf.jpg

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили считает политической ошибкой планы самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" начать массовые протесты."Нацдвижение" готовится к проведению масштабных акций протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов. Планы партии озвучил депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили после встречи в тюрьме с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является основателем этой партии.Депутат уверен, что сейчас необходима политическая консолидация, а не разговоры о новых выборах.Саакашвили надеется, что "Нацдвижению" удастся собрать на акции до 200 тысяч человек.Ожидалось, что более детально о планах "Нацдвижения" расскажет сам Саакашвили на судебном заседании 20 апреля, но это не произошло. Экс-президент ограничился лишь общим заявлением, отметив, что необходимо "демонстрация и праздник единства" и перемены."Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, михаил саакашвили, новости