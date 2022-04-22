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"Это неуместно" – оппозиционер о планах "Нацдвижения"
"Это неуместно" – оппозиционер о планах "Нацдвижения"
Депутат уверен, что сейчас Грузии необходима политическая консолидация 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили считает политической ошибкой планы самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" начать массовые протесты."Нацдвижение" готовится к проведению масштабных акций протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов. Планы партии озвучил депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили после встречи в тюрьме с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является основателем этой партии.Депутат уверен, что сейчас необходима политическая консолидация, а не разговоры о новых выборах.Саакашвили надеется, что "Нацдвижению" удастся собрать на акции до 200 тысяч человек.Ожидалось, что более детально о планах "Нацдвижения" расскажет сам Саакашвили на судебном заседании 20 апреля, но это не произошло. Экс-президент ограничился лишь общим заявлением, отметив, что необходимо "демонстрация и праздник единства" и перемены."Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили.
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политика, грузия, михаил саакашвили, новости
"Это неуместно" – оппозиционер о планах "Нацдвижения"
14:21 22.04.2022 (обновлено: 14:57 22.04.2022)
Депутат уверен, что сейчас Грузии необходима политическая консолидация
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили считает политической ошибкой планы самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" начать массовые протесты.
"Нацдвижение" готовится к проведению масштабных акций протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов. Планы партии озвучил депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили после встречи в тюрьме с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является основателем этой партии.
"Это политическая ошибка, которую допускает "Национальное движение"… Это очень неуместно, сейчас не время требовать досрочные выборы. Сейчас наша страна идет по веревочному мосту, и этот веревочный мост сильно шатается", – заявил Элисашвили.
Депутат уверен, что сейчас необходима политическая консолидация, а не разговоры о новых выборах.
Саакашвили надеется, что "Нацдвижению" удастся собрать на акции до 200 тысяч человек.
Ожидалось, что более детально о планах "Нацдвижения" расскажет сам Саакашвили на судебном заседании 20 апреля, но это не произошло. Экс-президент ограничился лишь общим заявлением, отметив, что необходимо "демонстрация и праздник единства" и перемены.
"Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили.