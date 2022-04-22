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https://sputnik-georgia.ru/20220422/fursov-rossiya-zaschischaet-vse-chelovecheskoe-zapad-zhe-otkazalsya-ot-etikh-tsennostey-266170176.html
Фурсов: Россия защищает все человеческое, Запад же отказался от этих ценностей
Фурсов: Россия защищает все человеческое, Запад же отказался от этих ценностей
Историк, социолог и публицист Андрей Фурсов считает, что Россия сейчас защищает все человеческое, Запад же отказался от этих ценностей. Смотрите подробности в... 22.04.2022, Sputnik Грузия
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что Вашингтон вновь готовится оказать дополнительное содействие Украине в военной сфере. В чем истинная цель Запада на Украине? Куда тянутся корни русофобской кампании, прокатившейся сейчас по Европе? Является ли Россия частью Запада, Востока или представляет из себя нечто совершенно иное? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал историк, социолог и публицист Андрей Фурсов.
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Фурсов: Россия защищает все человеческое, Запад же отказался от этих ценностей

11:24 22.04.2022
© video: Sputnik
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Историк, социолог и публицист Андрей Фурсов считает, что Россия сейчас защищает все человеческое, Запад же отказался от этих ценностей. Смотрите подробности в видео
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что Вашингтон вновь готовится оказать дополнительное содействие Украине в военной сфере.
В чем истинная цель Запада на Украине? Куда тянутся корни русофобской кампании, прокатившейся сейчас по Европе? Является ли Россия частью Запада, Востока или представляет из себя нечто совершенно иное? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал историк, социолог и публицист Андрей Фурсов.
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