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Грузинские боксеры добились исторического успеха на чемпионате Европы
Грузинские боксеры добились исторического успеха на чемпионате Европы
Президент Федерации бокса Грузии надеется, что грузинские боксеры добьются успеха на Олимпиаде 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T23:48+0400
2022-04-22T23:48+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по боксу добилась исторического результата на чемпионате Европы, который прошел в Софии, Болгария.В сборную входили 13 спортсменов и шесть из них завоевали медали - две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.Чемпионами Европы стали Гор Айвазян в весовой категории 51 кг и Демур Каджая в весовой категории 63,5 кг.Также успешно выступили грузинские девушки – Татия Букия завоевала серебряную медаль в категории 75 кг, а Тамар Самелия завоевала бронзовую медаль в категории 48 кг.По его словам, в целом в грузинском боксе за последние годы наметился очевидный прогресс, и результаты, показанные на всех уровнях, позволяют надеется, что боксеры получат медали на Олимпийских играх.
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Грузинские боксеры добились исторического успеха на чемпионате Европы
23:48 22.04.2022 (обновлено: 00:20 23.04.2022)
Президент Федерации бокса Грузии надеется, что грузинские боксеры добьются успеха на Олимпиаде
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по боксу добилась исторического результата на чемпионате Европы, который прошел в Софии, Болгария.
В сборную входили 13 спортсменов и шесть из них завоевали медали - две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.
Чемпионами Европы стали Гор Айвазян в весовой категории 51 кг и Демур Каджая в весовой категории 63,5 кг.
Также успешно выступили грузинские девушки – Татия Букия завоевала серебряную медаль в категории 75 кг, а Тамар Самелия завоевала бронзовую медаль в категории 48 кг.
"Такого результата у нас не было в истории грузинского бокса. Кстати, другие возрастные команды также успешны, сборную ждут важные соревнования в ближайшее время мы ждем от них медалей", - заявил президент Федерации бокса Грузии Давид Циклаури в эфире Первого канала.
По его словам, в целом в грузинском боксе за последние годы наметился очевидный прогресс, и результаты, показанные на всех уровнях, позволяют надеется, что боксеры получат медали на Олимпийских играх.