https://sputnik-georgia.ru/20220422/gruzinskie-boksery-dobilis-istoricheskogo-uspekha-na-chempionate-evropy-266184380.html

Грузинские боксеры добились исторического успеха на чемпионате Европы

Грузинские боксеры добились исторического успеха на чемпионате Европы

Президент Федерации бокса Грузии надеется, что грузинские боксеры добьются успеха на Олимпиаде 22.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по боксу добилась исторического результата на чемпионате Европы, который прошел в Софии, Болгария.В сборную входили 13 спортсменов и шесть из них завоевали медали - две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.Чемпионами Европы стали Гор Айвазян в весовой категории 51 кг и Демур Каджая в весовой категории 63,5 кг.Также успешно выступили грузинские девушки – Татия Букия завоевала серебряную медаль в категории 75 кг, а Тамар Самелия завоевала бронзовую медаль в категории 48 кг.По его словам, в целом в грузинском боксе за последние годы наметился очевидный прогресс, и результаты, показанные на всех уровнях, позволяют надеется, что боксеры получат медали на Олимпийских играх.

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