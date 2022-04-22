https://sputnik-georgia.ru/20220422/guru-pedagogiki-dinastiya-amonashvili-dast-master-klass-v-gruzii-266121340.html

Гуру педагогики династия Амонашвили даст мастер-класс в Грузии

Гуру педагогики династия Амонашвили даст мастер-класс в Грузии

Это уникальная возможность для родителей понять себя и своих детей 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T08:01+0400

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шалва амонашвили

паата амонашвили

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Мастер-класс двух выдающихся педагогов – отца и сына Шалвы и Пааты Амонашвили, которых считают гуру образовательной сферы, пройдет в столице Грузии 1 мая.Семинар будет посвящен теме "Как не ссориться с детьми?" и количество участников в нем ограниченно."Наверное, у каждого из нас, как у родителей, был момент, когда мы раздражались на своих детей, переставали контролировать собственные эмоции, могли наказать или даже накричать на них, а потом обязательно жалели об этом", – говорится в анонсе мероприятия.На мастер-классе династии Амонашвили желающие смогут узнать, как лучше вести себя в подобных ситуациях, как научиться контролировать своей гнев перед ребенком и воспитать в себе счастливого родителя. Семинар пройдет в отеле "Йота" в 15:00. Обязательна предварительная запись.Шалва Амонашвили – известный грузинский педагог и психолог, разработчик оригинальной концепции гуманной педагогики. Он автор множества популярнейших книг о воспитании ребенка и образовательном процессе. У Амонашвили за спиной многолетний опыт работы с детьми и педагогами. Шалва Амонашвили: лучшие цитаты о воспитании детей >>>Его сын – Паата Амонашвили – также ведущий эксперт в области образования. Он доктор психологических наук, писатель и разработчик учебных программ для сотен школ по всему миру.

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шалва амонашвили, паата амонашвили, грузия, культура, новости, общество, тбилиси