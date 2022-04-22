https://sputnik-georgia.ru/20220422/izvestno-o-sostoyanii-zdorovya-podrostka-ischeznuvshego-na-zapade-gruzii-266172732.html

Девочка нашлась - подростка искали на западе Грузии несколько дней

Девочка нашлась - подростка искали на западе Грузии несколько дней

Полиция начала следствие по статье "Незаконное лишение свободы" 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T13:20+0400

2022-04-22T13:20+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Найдена 13-летняя девочка, которую искали в Мартвильском районе несколько дней, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на МВД.В настоящее время состояние здоровья подростка удовлетворительное. Она чувствует себя хорошо и ее жизни не угрожает опасность.После исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". О других деталях пока не сообщается.

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