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Девочка нашлась - подростка искали на западе Грузии несколько дней
Девочка нашлась - подростка искали на западе Грузии несколько дней
Полиция начала следствие по статье "Незаконное лишение свободы" 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T13:20+0400
2022-04-22T13:20+0400
2022-04-22T14:06+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Найдена 13-летняя девочка, которую искали в Мартвильском районе несколько дней, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на МВД.В настоящее время состояние здоровья подростка удовлетворительное. Она чувствует себя хорошо и ее жизни не угрожает опасность.После исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". О других деталях пока не сообщается.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, общество
Девочка нашлась - подростка искали на западе Грузии несколько дней
13:20 22.04.2022 (обновлено: 14:06 22.04.2022)
Полиция начала следствие по статье "Незаконное лишение свободы"
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Найдена 13-летняя девочка, которую искали в Мартвильском районе несколько дней, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на МВД.
Девочка отправилась из дома в школу в среду утром, но до учебного заведения так и не дошла. Поиски начались после того, как учителя сообщили родителям о ее отсутствии. У девочки был отключен мобильный телефон.
В настоящее время состояние здоровья подростка удовлетворительное. Она чувствует себя хорошо и ее жизни не угрожает опасность.
После исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". О других деталях пока не сообщается.