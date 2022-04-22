https://sputnik-georgia.ru/20220422/kak-budut-rabotat-metro-i-avtobusy-v-tbilisi-na-paskhu-266145913.html
Как будут работать метро и автобусы в Тбилиси на Пасху
Как будут работать метро и автобусы в Тбилиси на Пасху
Мэрия приняла решение продлить работу тбилисского метрополитена в пасхальную ночь 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T08:31+0400
2022-04-22T08:31+0400
2022-04-22T08:31+0400
метро
грузия
новости
общество
кладбище
пасха 2022
транспорт в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/04/249136998_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b87c64bb9117a54673786b792fd1f2e2.jpg
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в пасхальные дни, говорится в заявлении на сайте столичной мэрии.До "Кукия" можно будет добраться от Вокзальной площади и площади Коте Марджанишвили. До "Сабурталинского кладбища" – от станции метро "Делиси", а до кладбища на так называемом Тбилисском море – от станции метро "Сараджишвили".Автобусы, следующие в направлении кладбища "Вели", будут останавливаться на улице Виссариона Чичинадзе на территории, прилегающей к корпусу №25. На кладбище в Варкетили можно будет доехать от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта.Кроме того, мэрия приняла решение продлить работу тбилисского метрополитена в пасхальную ночь. Вместо полуночи метро будет обслуживать пассажиров до 04:00.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/04/249136998_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_fc0048f6b66ce7a8ff71119e33dcff9b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
метро, грузия, новости, общество, кладбище, пасха 2022, транспорт в грузии
Как будут работать метро и автобусы в Тбилиси на Пасху
Мэрия приняла решение продлить работу тбилисского метрополитена в пасхальную ночь
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik.
Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в пасхальные дни, говорится в заявлении
на сайте столичной мэрии.
В частности, бесплатные автобусы будут ходить 24 и 25 апреля с 08:00 до 20:00 по местному времени. Они будут отвозить пассажиров до кладбища "Мухатгверди" и "Вашлиджвари" от станции метро "Дидубе".
До "Кукия" можно будет добраться от Вокзальной площади и площади Коте Марджанишвили. До "Сабурталинского кладбища" – от станции метро "Делиси", а до кладбища на так называемом Тбилисском море – от станции метро "Сараджишвили".
Автобусы, следующие в направлении кладбища "Вели", будут останавливаться на улице Виссариона Чичинадзе на территории, прилегающей к корпусу №25. На кладбище в Варкетили можно будет доехать от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта.
Кроме того, мэрия приняла решение продлить работу тбилисского метрополитена в пасхальную ночь. Вместо полуночи метро будет обслуживать пассажиров до 04:00.