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Как будут работать метро и автобусы в Тбилиси на Пасху

Как будут работать метро и автобусы в Тбилиси на Пасху

Мэрия приняла решение продлить работу тбилисского метрополитена в пасхальную ночь 22.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в пасхальные дни, говорится в заявлении на сайте столичной мэрии.До "Кукия" можно будет добраться от Вокзальной площади и площади Коте Марджанишвили. До "Сабурталинского кладбища" – от станции метро "Делиси", а до кладбища на так называемом Тбилисском море – от станции метро "Сараджишвили".Автобусы, следующие в направлении кладбища "Вели", будут останавливаться на улице Виссариона Чичинадзе на территории, прилегающей к корпусу №25. На кладбище в Варкетили можно будет доехать от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта.Кроме того, мэрия приняла решение продлить работу тбилисского метрополитена в пасхальную ночь. Вместо полуночи метро будет обслуживать пассажиров до 04:00.

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метро, грузия, новости, общество, кладбище, пасха 2022, транспорт в грузии