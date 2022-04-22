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Катастрофы и бедствия: на западе Грузии целая деревня уходит под землю - видео

Катастрофы и бедствия: на западе Грузии целая деревня уходит под землю - видео

Деревня Итхвиси Чиатурского района находится под угрозой исчезновения - она в буквальном смысле проваливается под землю. Почему так происходит - смотрите в... 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T12:04+0400

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На территории деревни Итхвиси образовались огромные трещины в земле, в которые провалились некогда жилые дома. Специалисты предполагают, что причиной этому стало наличие большого количества шахт по добыче марганцевой руды в данной местности.Сейчас геологи активно изучают местность, чтобы установить точную причину. В параллельном режима ведется эвакуация местного населения.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!

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