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Катастрофы и бедствия: на западе Грузии целая деревня уходит под землю - видео
Катастрофы и бедствия: на западе Грузии целая деревня уходит под землю - видео
Деревня Итхвиси Чиатурского района находится под угрозой исчезновения - она в буквальном смысле проваливается под землю. Почему так происходит - смотрите в... 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T12:04+0400
2022-04-22T12:04+0400
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На территории деревни Итхвиси образовались огромные трещины в земле, в которые провалились некогда жилые дома. Специалисты предполагают, что причиной этому стало наличие большого количества шахт по добыче марганцевой руды в данной местности.Сейчас геологи активно изучают местность, чтобы установить точную причину. В параллельном режима ведется эвакуация местного населения.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, катастрофы, стихийное бедствие, землетрясения в грузии, чиатура, видео
Катастрофы и бедствия: на западе Грузии целая деревня уходит под землю - видео
Деревня Итхвиси Чиатурского района находится под угрозой исчезновения - она в буквальном смысле проваливается под землю. Почему так происходит - смотрите в специальном репортаже Sputnik Грузия.
На территории деревни Итхвиси образовались огромные трещины в земле, в которые провалились некогда жилые дома. Специалисты предполагают, что причиной этому стало наличие большого количества шахт по добыче марганцевой руды в данной местности.
Сейчас геологи активно изучают местность, чтобы установить точную причину. В параллельном режима ведется эвакуация местного населения.