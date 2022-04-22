https://sputnik-georgia.ru/20220422/natsdvizhenie-durachit-sobstvennykh-izbirateley--ekspert-266176072.html

"Нацдвижение" дурачит собственных избирателей – эксперт

"Нацдвижение" дурачит собственных избирателей – эксперт

Крупнейшая оппозиционная партия делает выводы на основе ненадежных опросов, считает эксперт 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T17:01+0400

2022-04-22T17:01+0400

2022-04-22T17:01+0400

политика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

владимир зеленский

бидзина иванишвили

украина

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/11/263673274_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_53cd460051394ef1347395ae5f08925b.jpg

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" дурачит своих избирателей несуществующими опросами, считает аналитик Зураб Кадагидзе.Так отреагировал Кадагидзе на заявление депутата от "Нацдвижения" Тины Бокучава в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский и его правительство более популярны в Грузии, чем премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Как отмечает эксперт, основанную Бидзиной Иванишвили и Ираклием Гарибашвили "Грузинскую мечту" поддерживают миллионы избирателей."Самое лучшее исследование – это выборы, и если на последних выборах 70% населения проголосует за Ираклия Гарибашвили, за его политику и партию, а объединенная оппозиции получит 30% – это больше трагедия или их самодовольный идиотизм?!" – пишет Кадагидзе.В четверг были обнародованы результаты очередного опроса американской неправительственной организации. На вопрос "Какая из партий наиболее близка к вашим политическим взглядам?", 22% опрошенных назвали правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 7% – "Нацдвижение". Не придерживаются взглядов ни одной партии 64% респондентов.Комментируя результаты опроса, первый вице-спикер парламента страны Георгий Вольский заявил, что организация, которая регулярно проводит исследования общественного мнения в Грузии, ни разу перед выборами не смогла сделать правильный прогноз.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, владимир зеленский, бидзина иванишвили, украина, грузинская мечта