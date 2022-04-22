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"Нацдвижение" дурачит собственных избирателей – эксперт
"Нацдвижение" дурачит собственных избирателей – эксперт
Крупнейшая оппозиционная партия делает выводы на основе ненадежных опросов, считает эксперт 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T17:01+0400
2022-04-22T17:01+0400
2022-04-22T17:01+0400
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украина
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" дурачит своих избирателей несуществующими опросами, считает аналитик Зураб Кадагидзе.Так отреагировал Кадагидзе на заявление депутата от "Нацдвижения" Тины Бокучава в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский и его правительство более популярны в Грузии, чем премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Как отмечает эксперт, основанную Бидзиной Иванишвили и Ираклием Гарибашвили "Грузинскую мечту" поддерживают миллионы избирателей."Самое лучшее исследование – это выборы, и если на последних выборах 70% населения проголосует за Ираклия Гарибашвили, за его политику и партию, а объединенная оппозиции получит 30% – это больше трагедия или их самодовольный идиотизм?!" – пишет Кадагидзе.В четверг были обнародованы результаты очередного опроса американской неправительственной организации. На вопрос "Какая из партий наиболее близка к вашим политическим взглядам?", 22% опрошенных назвали правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 7% – "Нацдвижение". Не придерживаются взглядов ни одной партии 64% респондентов.Комментируя результаты опроса, первый вице-спикер парламента страны Георгий Вольский заявил, что организация, которая регулярно проводит исследования общественного мнения в Грузии, ни разу перед выборами не смогла сделать правильный прогноз.
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, владимир зеленский, бидзина иванишвили, украина, грузинская мечта
"Нацдвижение" дурачит собственных избирателей – эксперт
Крупнейшая оппозиционная партия делает выводы на основе ненадежных опросов, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" дурачит своих избирателей несуществующими опросами, считает аналитик Зураб Кадагидзе.
Так отреагировал Кадагидзе на заявление депутата от "Нацдвижения" Тины Бокучава в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский и его правительство более популярны в Грузии, чем премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
"Вы находитесь в таком положении, потому что дурачите собственных избирателей тенденциозными исследованиями, ожиданиями, основанными в социальном пространстве и несуществующими опросами… Согласен, на созданной Саакашвили виртуальной родине, популярность правительства, наверно, "хромает", – пишет Кадагидзе на своей странице в соцсети.
Как отмечает эксперт, основанную Бидзиной Иванишвили и Ираклием Гарибашвили "Грузинскую мечту" поддерживают миллионы избирателей.
"Самое лучшее исследование – это выборы, и если на последних выборах 70% населения проголосует за Ираклия Гарибашвили, за его политику и партию, а объединенная оппозиции получит 30% – это больше трагедия или их самодовольный идиотизм?!" – пишет Кадагидзе.
В четверг были обнародованы результаты очередного опроса американской неправительственной организации. На вопрос "Какая из партий наиболее близка к вашим политическим взглядам?", 22% опрошенных назвали правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 7% – "Нацдвижение". Не придерживаются взглядов ни одной партии 64% респондентов.
Комментируя результаты опроса, первый вице-спикер парламента страны Георгий Вольский заявил, что организация, которая регулярно проводит исследования общественного мнения в Грузии, ни разу перед выборами не смогла сделать правильный прогноз.