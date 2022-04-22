https://sputnik-georgia.ru/20220422/natsdvizhenie-mozhet-pokinut-parlament-gruzii-266175173.html

"Нацдвижение" может покинуть парламент Грузии

"Нацдвижение" может покинуть парламент Грузии

Политик считает, что сейчас время для решительных шагов 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T15:36+0400

2022-04-22T15:36+0400

2022-04-22T17:00+0400

грузия

политика

новости

михаил саакашвили

леван хабеишвили

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" может в очередной раз объявить бойкот работе законодательного органа, а затем и вовсе покинуть парламент – такой возможности не исключает экс-депутат и член партии Нугзар Циклаури.За последние полтора года "Нацдвижение" дважды объявляло бойкот работе парламента. В первый раз бойкот был объявлен после парламентских выборов осенью 2020 года, а второй – в октябре 2021 года, после выборов в местные органы власти. Каждый раз причиной называлась фальсификация результатов. Последний раз партия возобновила работу в парламенте в феврале 2022 года.Политик считает, что сейчас время для принятия важных решений и решительных шагов.Между тем, соратник Циклаури, депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава считает, что оппозиционной партии не следует концентрировать свое внимание на бойкоте."Я думаю, что это не тот вопрос, на котором нам нужно сконцентрироваться, потому что бесконечная дискуссия по этому вопросу уводит нас от гораздо более серьезных целей", – заявила Бокучава журналистам."Нацдвижение" готовится к проведению масштабных акций протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов. Планы партии озвучил депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили после встречи в тюрьме с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является основателем этой партии.Ожидалось, что более детально о планах "Нацдвижения" расскажет сам Саакашвили на судебном заседании 20 апреля, но это не произошло. Экс-президент ограничился лишь общим заявлением, отметив, что необходимы "демонстрация и праздник единства" и перемены."Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили.Саакашвили надеется, что "Нацдвижению" удастся собрать на акции до 200 тысяч человек.

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, леван хабеишвили