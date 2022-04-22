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Национальный павильон Грузии открылся на Венецианской биеннале
Национальный павильон Грузии открылся на Венецианской биеннале
В павильоне Грузии будет представлен мультимедийный проект "Мне жаль сад" 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T16:31+0400
2022-04-22T16:31+0400
2022-04-22T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Национальный павильон Грузии открывается сегодня на 59-й Венецианской международной выставке современного искусства.В павильоне Грузии будет представлен проект "Мне жаль сад", созданный организацией "Между состояниями"."Мне жаль сад" – работа художников Мариам Натрошвили и Дету Джинчарадзе, живущих и работающих в Тбилиси.Это мультимедийный проект, рассказывающий историю предчувствия конца и уводящий зрителя в магический реализм эпохи антропоцена через масштабную видеоинсталляцию и VR (виртуальной реальности). Главным героем является сад вымерших растений, в котором собраны растения, исчезнувшие в результате вмешательства человека.Кроме того, в этом году в Национальном павильоне Грузии будет работать арт-резиденция для грузинской молодежи. Министерство культуры ранее объявляло конкурс по отбору молодых артистов, в ходе которого были определены пять участников: Мариам Чиргадзе, Нана Гоголашвили, Екатерина Карселишвили, Элизабет Алпаидзе и Мариам Шергелашвили.Министерство культуры оплатит победителям билет в оба конца, проживание и ежедневные расходы. Министерство уже заключило договор аренды жилого помещения в Венеции на период с 13 апреля по 1 декабря этого года, который включает период подготовки к Биеннале, а также период закрытия.Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).
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культура, новости, грузия
Национальный павильон Грузии открылся на Венецианской биеннале
16:31 22.04.2022 (обновлено: 16:36 22.04.2022)
В павильоне Грузии будет представлен мультимедийный проект "Мне жаль сад"
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Национальный павильон Грузии открывается сегодня на 59-й Венецианской международной выставке современного искусства.
В павильоне Грузии будет представлен проект "Мне жаль сад", созданный организацией "Между состояниями".
"Мне жаль сад" – работа художников Мариам Натрошвили и Дету Джинчарадзе, живущих и работающих в Тбилиси.
Это мультимедийный проект, рассказывающий историю предчувствия конца и уводящий зрителя в магический реализм эпохи антропоцена через масштабную видеоинсталляцию и VR (виртуальной реальности). Главным героем является сад вымерших растений, в котором собраны растения, исчезнувшие в результате вмешательства человека.
Кроме того, в этом году в Национальном павильоне Грузии будет работать арт-резиденция для грузинской молодежи. Министерство культуры ранее объявляло конкурс по отбору молодых артистов, в ходе которого были определены пять участников: Мариам Чиргадзе, Нана Гоголашвили, Екатерина Карселишвили, Элизабет Алпаидзе и Мариам Шергелашвили.
Министерство культуры оплатит победителям билет в оба конца, проживание и ежедневные расходы. Министерство уже заключило договор аренды жилого помещения в Венеции на период с 13 апреля по 1 декабря этого года, который включает период подготовки к Биеннале, а также период закрытия.
Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).