https://sputnik-georgia.ru/20220422/operator-potiyskogo-porta-vystupil-protiv-popravok-v-morskoy-kodeks-gruzii-266165942.html

Оператор Потийского порта выступил против поправок в Морской кодекс Грузии

Оператор Потийского порта выступил против поправок в Морской кодекс Грузии

Предлагаемые изменения существенно изменяют действующее правовое регулирование порта Поти по безопасности судоходства, считают в компании 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T09:46+0400

2022-04-22T09:46+0400

2022-04-22T09:46+0400

грузия

новости

экономика

поти

агентство морского транспорта

потийский порт

apm terminals

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Компания APM Terminals Poti, управляющая портом Поти на западе Грузии просит парламент приостановить обсуждение поправок в Морской кодекс, так как новые условия ставят компанию в невыгодное положени.По данным компании, 4 апреля 2022 года парламент Грузии без предварительного объявления в ускоренном порядке начал обсуждение законопроекта "О внесении изменений в Морской кодекс Грузии".Как заявляют в компании, законопроект значительно ограничивает способность APM Terminals получать доход, гарантированный соглашениями о приватизации, но оставляет значительные финансовые обязательства.В компании считают, что заявленная цель законопроекта – сбалансировать интересы бизнес-операторов, но на самом деле предлагаемые изменения не обеспечивают справедливого и равноправного отношения к APM Terminals как к инвестору.Компания отмечает, что предлагаемые изменения существенно изменяют действующее правовое регулирование порта Поти по безопасности судоходства, оказанию услуг, также один из портовых администраторов, отвечающий за управление имуществом и инфраструктурой в границах морского порта Поти, будет преобразован в одну из портовых единиц.Перспективы Потийского порта: инвесторы нацелены на расширение >>В компании заявляют, что законопроект противоречит и игнорирует обязательства государства по приватизационным соглашениям, а также двустороннему инвестиционному соглашению, заключенному между Грузией и Нидерландами. Законопроект вводит новые правила, касающиеся входного канала, и направлен на определение порядка взимания портового сбора с клиентов и распределения расходов, связанных с поддержанием проектной глубины входного канала, между подразделениями порта.Также, по информации APM Terminals, законопроект устанавливает полномочия Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии в случае отсутствия договоренности между подразделениями порта сохранить проектную глубину входного канала морского порта Поти и взимать налоги, без учета расходов, связанных с содержанием таких гидротехнических сооружений как волнорез, принадлежащих порту, и являющаяся необходимой инфраструктура для обслуживания входного канала.Парламент Грузии повысил ответственность морских перевозчиков >>Морской порт Поти является крупнейшим портом в Грузии и главными европейскими воротами для международной торговли в Грузии, Армении и Азербайджане. Также он имеет идеальное расположение, чтобы стать торговым центром Центральной Азии. С 2011 года APM Terminals вложил значительные средства в модернизацию устаревшей инфраструктуры, оборудования и услуг морского порта Поти и продолжает инвестировать по сей день."Мы считаем, что инициаторам законопроекта следует пересмотреть решение о рассмотрении законодательных изменений, чтобы не ставить под угрозу инвестиционную среду страны", – сказал генеральный директор APM Terminal Poti Кельд Мосгаард Кристенсен.По его словам, компания работает над разработкой и реализацией логистического коридора, который соединит Центральную Азию с миром через морской порт Поти. В то же время она стремится стать основными воротами и предоставлять услуги мирового уровня нашим клиентам, а также вносить свой вклад в благополучие местного населения.В компании считают, что предлагаемые правила нарушают и ограничивают права инвесторов, что противоречит правам собственности, свободе предпринимательства, гарантированным Конституцией Грузии, несовместимо с законодательством о конкуренции и обязанностью государства поощрять конкуренцию.Порт Поти сможет принимать больше грузов >>Кроме того, компания отмечает, что заинтересованные стороны не принимали участия в процессе разработки проекта. Также в процессе разработки проекта не проводилась оценка регулирующего воздействия и не привлекался внешний эксперт.Компания подчеркивает, что всегда обеспечивала свободный и справедливый доступ к морской инфраструктуре Поти. Кроме того, в условиях управления портом АPM Terminals, ежегодное количество дней закрытия порта сократилось со 120 до 20, что является четким показателем поддержания и развития портовой инфраструктуры, как это предусмотрено в соглашениях о приватизации.

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грузия, новости, экономика, поти, агентство морского транспорта, потийский порт, apm terminals