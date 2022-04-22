https://sputnik-georgia.ru/20220422/partiya-gakhariya-protiv-smeny-vlasti-v-gruzii-266180006.html

Партия Гахария против смены власти в Грузии

Партия Гахария против смены власти в Грузии

В такой кризисной ситуации, когда страна стоит перед рисками в плане безопасности, смена власти нецелесообразна, заявила представитель партии 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T19:42+0400

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натия мезвришвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Смена власти в Грузии в нынешней ситуации является нецелесообразной, заявила одна из лидеров партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" Натия Мезвришвили.Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движения" готовится к масштабным акциям протеста, чтобы вынудить власти назначить досрочные выборы и добиться смены власти. Планы партии озвучил депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили после встречи в тюрьме с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является основателем этой партии.Ожидалось, что более детально о планах "Нацдвижения" расскажет сам Саакашвили на судебном заседании 20 апреля, но это не произошло. Экс-президент ограничился лишь общим заявлением, отметив, что необходимо "демонстрация и праздник единства" и перемены."Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили.Экс-президент надеется, что "Нацдвижению" удастся собрать на акции до 200 тысяч человек.

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грузия, новости, политика, георгий гахария, натия мезвришвили, единое нацдвижение