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Партия Гахария против смены власти в Грузии
Партия Гахария против смены власти в Грузии
В такой кризисной ситуации, когда страна стоит перед рисками в плане безопасности, смена власти нецелесообразна, заявила представитель партии 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T19:42+0400
2022-04-22T19:42+0400
2022-04-22T20:27+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Смена власти в Грузии в нынешней ситуации является нецелесообразной, заявила одна из лидеров партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" Натия Мезвришвили.Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движения" готовится к масштабным акциям протеста, чтобы вынудить власти назначить досрочные выборы и добиться смены власти. Планы партии озвучил депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили после встречи в тюрьме с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является основателем этой партии.Ожидалось, что более детально о планах "Нацдвижения" расскажет сам Саакашвили на судебном заседании 20 апреля, но это не произошло. Экс-президент ограничился лишь общим заявлением, отметив, что необходимо "демонстрация и праздник единства" и перемены."Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили.Экс-президент надеется, что "Нацдвижению" удастся собрать на акции до 200 тысяч человек.
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грузия, новости, политика, георгий гахария, натия мезвришвили, единое нацдвижение
Партия Гахария против смены власти в Грузии
19:42 22.04.2022 (обновлено: 20:27 22.04.2022)
В такой кризисной ситуации, когда страна стоит перед рисками в плане безопасности, смена власти нецелесообразна, заявила представитель партии
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Смена власти в Грузии в нынешней ситуации является нецелесообразной, заявила одна из лидеров партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" Натия Мезвришвили.
Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движения" готовится к масштабным акциям протеста, чтобы вынудить власти назначить досрочные выборы и добиться смены власти. Планы партии озвучил депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили после встречи в тюрьме с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является основателем этой партии.
"Несмотря на то, что у нас очень плохое правительство, в такой кризисной ситуации, когда страна стоит перед рисками в плане безопасности, я не считаю целесообразным смену власти, отставку правительства и премьера", – заявила Мезвришвили журналистам.
Ожидалось, что более детально о планах "Нацдвижения" расскажет сам Саакашвили на судебном заседании 20 апреля, но это не произошло. Экс-президент ограничился лишь общим заявлением, отметив, что необходимо "демонстрация и праздник единства" и перемены.
"Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили.
Экс-президент надеется, что "Нацдвижению" удастся собрать на акции до 200 тысяч человек.