Пасхальный уикенд: куда пойти на праздники в Тбилиси?
© photo: Sputnik / StringerПервые поделки к Пасхальным праздникам
© photo: Sputnik / Stringer
Наступили Пасхальные выходные, а это значит, что Sputnik Грузия поможет вам в поиске интересных мероприятий, чтобы приятно провести этот праздничный уикенд
Пасхальный уикенд в грузинской столице по традиции можно провести на любой вкус и цвет. И, главное, с пользой для души! Тбилиси, он такой!
Пойти на Пасхальную ярмарку
Пасхальные куличи
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov/
Когда: до 24 апреля, 10:00 - 23:30
Где: площадь Орбелиани
Пасхальная ярмарка проходит на площади Орбелиани на протяжении трех недель. В последнюю неделю ярмарка будет посвящена всеми любимыми пасхальным куличам. Шеф-повара Орбелиани порадуют гостей невероятными ароматами и приятными развлечениями. Ожидается посадка джеджили своими руками, а также "древо желаний", где гости смогут загадать свои желания и мечты.
Научиться красить яйца
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliДекоративные пасхальные яйца. Сувениры к Пасхе
Декоративные пасхальные яйца. Сувениры к Пасхе
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда: 22 апреля, 12:00 - 17:00
Где: LOKAL Tbilisi (ул. В. Петриашвили, 42)
Организаторы приглашают всех, кто хочет научиться красить яйца к Пасхе грузинскими традиционными методами. Займет это мало времени, всего 15-30 минут, зато сколько полезный знаний останется для праздника Пасхи.
Насладиться живой музыкой
Джаз музыкант играет на саксофоне
Когда: 23 апреля, 20:00
Где: Métis (ул. Шавтели, 8)
Предлагаем посетить вечер, на котором вы сможете насладиться живой музыкой в исполнении дуэта Тамты Цхвитава и Пааты Деисадзе. На мероприятии гости смогут послушать французский шансон, джаз и грузинское ретро.
Развлечься с детьми
© Courtesy of Focus MokusКонкурс по декорированию яиц и соревнование "Охота на пасхальные яйца"
Конкурс по декорированию яиц и соревнование "Охота на пасхальные яйца"
© Courtesy of Focus Mokus
Когда: 24 апреля
Где: Focus Mokus (ул. Твалчрелидзе, 2)
В Focus Mokus для детей приготовлены различные развлечения, полные сюрпризов пасхальные яйца и множество аттракционов. Приходите вместе с детьми, собирайте спрятанные разноцветные яйца, находите сладости и подарки, чтобы было еще веселее!
Отправиться на любимую ярмарку
© сourtesy of STALLTbilisi Street Market ("Тбилисский уличный базар")
Tbilisi Street Market ("Тбилисский уличный базар")
© сourtesy of STALL
Когда: 23, 24 апреля, 12:00 - 21:00
Где: пр. Руставели
В наш список мероприятий вернулась Тбилисская ярмарка, которая брала паузу во время зимы. Теперь же Тбилиси вновь будет принимать каждые выходные уличную ярмарку. Там вы сможете прогуляться, посмотреть интересные вещички и, конечно же, приобрести изделия, сделанные в Грузии, а некоторые и авторские – ручной работы.
Порисовать вином
Бокалы с красным вином, архивное фото
Когда: 23 апреля, 15:00
Где: Nani Gallery (ул. Ингороква, 19)
Если вы любите рисовать, соскучились по креативу, хотите приобрести новых друзей – предлагаем посетить это мероприятие. На этом воркшопе вы сможете создать что-то для себя, открыть страсть к новому хобби или просто хорошо провести время. Будут закуски, натуральное грузинское вино и приятная компания.
Побарабанить на славу
© Courtesy of TamashobanaДрамтерапия
Драмтерапия
© Courtesy of Tamashobana
Когда: 23 апреля, 15:00
Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)
Ну куда же без драм-терапии, которая избавит вас от накопленных отрицательных эмоций? В последнее время стресс особенно заполонил нашу жизнь, поэтому смело идите на драм-терапию. Это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Это групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.
Посмотреть на "Житие Иисуса"
Когда: до 7 мая
Где: N9 Gallery (ул. Узнадзе, 9)
Предлагаем отправиться на выставку работ грузинского народного художника Мамия Малазония "Житие Иисуса Христа" и "Псалмы царя Давида". Организаторы отмечают, что гости экспозиции смогут как просто посмотреть работы художника, так и приобрести понравившиеся.
Пойти на выставку-продажу
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliАнгелы. Пасхальные сувениры
Ангелы. Пасхальные сувениры
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда: до 22 апреля
Где: City Mall Сабуртало (ул. Кавтарадзе, 1)
На выставке-продаже вы найдете высококачественные пасхальные украшения, созданные в разных регионах Грузии. Приобретая продукцию на стенде, вы способствуете трудоустройству местных мастеров.
Что посмотреть в кино?
"Бетмен" (остросюжетный, криминал, драма)
"Морбиус" (боевик, приключения)
"Анчартед: На картах не значится" (боевик, приключения)
"Лулу и Бриггс" (комедия, роуд-муви)
"Второй я" (мистика)
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliЗрительский зал кинотеатра
Зрительский зал кинотеатра
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
"Сожженный заживо" (ужасы)
"Скорая" (боевик, триллер)
"Последнее пришествие дьявола" (ужасы)
"Фантастические твари: Тайны Дамблдора" (фэнтези, приключения, семейный)
"Затерянный город" (остросюжетный, приключения, комедия)
"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)
"Крик" (ужасы, триллер, детектив).
Мультфильмы:
"Плохие парни" (приключения, комедия)
"Зверополис 2" (комедия, приключения)
"Мы – монстры 2" (комедия)
"Соник 2" (приключения, фэнтези).
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!