https://sputnik-georgia.ru/20220422/polnoe-ischeznovenie-koronavirusa-maloveroyatno--rospotrebnadzor-266170791.html

Полное исчезновение коронавируса маловероятно – Роспотребнадзор

Полное исчезновение коронавируса маловероятно – Роспотребнадзор

Сценарий полного исчезновения вируса слишком маловероятен, считают эксперты 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T12:28+0400

2022-04-22T12:28+0400

2022-04-22T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Абсолютное исчезновение COVID-19 маловероятно, вероятнее всего, инфекция останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заражения.Об этом заявил РИА Новости глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Случаи заражения коронавирусом нового типа в мире уже перевалили за 507 млн. Жертвами инфекции стали 6,21 млн. Самое сложное положение с COVID-19 сейчас в США, Индии, Бразилии, Франции и Германии.

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коронавирус covid-19, в мире, новости, общество, сша, индия, бразилия, роспотребнадзор