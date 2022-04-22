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Полное исчезновение коронавируса маловероятно – Роспотребнадзор
Полное исчезновение коронавируса маловероятно – Роспотребнадзор
Сценарий полного исчезновения вируса слишком маловероятен, считают эксперты 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T12:28+0400
2022-04-22T12:28+0400
2022-04-22T12:28+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Абсолютное исчезновение COVID-19 маловероятно, вероятнее всего, инфекция останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заражения.Об этом заявил РИА Новости глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Случаи заражения коронавирусом нового типа в мире уже перевалили за 507 млн. Жертвами инфекции стали 6,21 млн. Самое сложное положение с COVID-19 сейчас в США, Индии, Бразилии, Франции и Германии.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, в мире, новости, общество, сша, индия, бразилия, роспотребнадзор
Полное исчезновение коронавируса маловероятно – Роспотребнадзор
Сценарий полного исчезновения вируса слишком маловероятен, считают эксперты
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Абсолютное исчезновение COVID-19 маловероятно, вероятнее всего, инфекция останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заражения.
Об этом заявил РИА Новости
глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Достаточно маловероятен сценарий, при котором коронавирус исчезнет полностью. Практически все специалисты сходятся во мнении, что вирус останется с нами навсегда, и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру", - сказал Хафизов.
Случаи заражения коронавирусом нового типа в мире уже перевалили за 507 млн. Жертвами инфекции стали 6,21 млн. Самое сложное положение с COVID-19 сейчас в США, Индии, Бразилии, Франции и Германии.