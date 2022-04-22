Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220422/polnoe-ischeznovenie-koronavirusa-maloveroyatno--rospotrebnadzor-266170791.html
Полное исчезновение коронавируса маловероятно – Роспотребнадзор
Полное исчезновение коронавируса маловероятно – Роспотребнадзор
Сценарий полного исчезновения вируса слишком маловероятен, считают эксперты 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T12:28+0400
2022-04-22T12:28+0400
коронавирус covid-19
в мире
новости
общество
сша
индия
бразилия
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0b/250004997_0:355:2381:1694_1920x0_80_0_0_e68c06ad801604da679af6ab27bdda49.jpg
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Абсолютное исчезновение COVID-19 маловероятно, вероятнее всего, инфекция останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заражения.Об этом заявил РИА Новости глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Случаи заражения коронавирусом нового типа в мире уже перевалили за 507 млн. Жертвами инфекции стали 6,21 млн. Самое сложное положение с COVID-19 сейчас в США, Индии, Бразилии, Франции и Германии.
сша
индия
бразилия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0b/250004997_0:132:2381:1918_1920x0_80_0_0_fbccce9145a52e36808ec68adc758ca6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
коронавирус covid-19, в мире, новости, общество, сша, индия, бразилия, роспотребнадзор

Полное исчезновение коронавируса маловероятно – Роспотребнадзор

12:28 22.04.2022
© AFP 2022 / US NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASESКлетка коронавируса под микроскопом
Клетка коронавируса под микроскопом - Sputnik Грузия, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022 / US NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Сценарий полного исчезновения вируса слишком маловероятен, считают эксперты
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Абсолютное исчезновение COVID-19 маловероятно, вероятнее всего, инфекция останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заражения.
Об этом заявил РИА Новости глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Достаточно маловероятен сценарий, при котором коронавирус исчезнет полностью. Практически все специалисты сходятся во мнении, что вирус останется с нами навсегда, и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру", - сказал Хафизов.

Случаи заражения коронавирусом нового типа в мире уже перевалили за 507 млн. Жертвами инфекции стали 6,21 млн. Самое сложное положение с COVID-19 сейчас в США, Индии, Бразилии, Франции и Германии.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0