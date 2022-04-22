Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220422/rosaviatsiya-posovetovala-aviakompaniyam-podgotovitsya-k-otklyucheniyu-gps-266167485.html
Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS
Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS
При отключении GPS пилоты должны уметь контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T11:25+0400
2022-04-22T11:25+0400
в мире
новости
россия
росавиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/16/266167407_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_b784cfee205da3b80b60228fb5bda8cb.jpg
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) посоветовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS, пишет газета "Известия"."Авиавласти России попросили перевозчиков подготовиться к полетам без GPS", – пишет издание.Данное письмо руководитель ведомства Дмитрий Ядров послал гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и главам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переадресовали его руководству авиаперевозчиков.Так, при отключении GPS пилоты должны уметь контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств, отмечается в статье.Ранее сообщалось, что в США в рамках санкций обсуждают возможность отключения РФ от навигационных системы GPS. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что отключить страну от навигационной системы технически крайне сложно, при этом нацсистема ГЛОНАСС обеспечит глобальную точность навигационного сигнала.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/16/266167407_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_afb235eb02f54625453a0f39b1dc519c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, россия, росавиация

Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS

11:25 22.04.2022
© photo: Sputnik / Viktor ChernovПилоты в кабине самолета
Пилоты в кабине самолета - Sputnik Грузия, 1920, 22.04.2022
© photo: Sputnik / Viktor Chernov
Подписаться на
Yandex newsTelegram
При отключении GPS пилоты должны уметь контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) посоветовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS, пишет газета "Известия".
"Авиавласти России попросили перевозчиков подготовиться к полетам без GPS", – пишет издание.
Данное письмо руководитель ведомства Дмитрий Ядров послал гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и главам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переадресовали его руководству авиаперевозчиков.

"Госкорпорации по ОрВД" поручено оказывать содействие экипажам самолетов в случае отключения GPS, а пилотам следует немедленно сообщать диспетчерам об аномалиях в работе навигационной системы. Авиакомпании, со своей стороны, должны подготовить летный состав к такой угрозе.

Так, при отключении GPS пилоты должны уметь контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств, отмечается в статье.
Ранее сообщалось, что в США в рамках санкций обсуждают возможность отключения РФ от навигационных системы GPS. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что отключить страну от навигационной системы технически крайне сложно, при этом нацсистема ГЛОНАСС обеспечит глобальную точность навигационного сигнала.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0