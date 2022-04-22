https://sputnik-georgia.ru/20220422/rosaviatsiya-posovetovala-aviakompaniyam-podgotovitsya-k-otklyucheniyu-gps-266167485.html

Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS

Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS

При отключении GPS пилоты должны уметь контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T11:25+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) посоветовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS, пишет газета "Известия"."Авиавласти России попросили перевозчиков подготовиться к полетам без GPS", – пишет издание.Данное письмо руководитель ведомства Дмитрий Ядров послал гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и главам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переадресовали его руководству авиаперевозчиков.Так, при отключении GPS пилоты должны уметь контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств, отмечается в статье.Ранее сообщалось, что в США в рамках санкций обсуждают возможность отключения РФ от навигационных системы GPS. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что отключить страну от навигационной системы технически крайне сложно, при этом нацсистема ГЛОНАСС обеспечит глобальную точность навигационного сигнала.

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