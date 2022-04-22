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Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS
Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS
При отключении GPS пилоты должны уметь контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T11:25+0400
2022-04-22T11:25+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) посоветовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS, пишет газета "Известия"."Авиавласти России попросили перевозчиков подготовиться к полетам без GPS", – пишет издание.Данное письмо руководитель ведомства Дмитрий Ядров послал гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и главам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переадресовали его руководству авиаперевозчиков.Так, при отключении GPS пилоты должны уметь контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств, отмечается в статье.Ранее сообщалось, что в США в рамках санкций обсуждают возможность отключения РФ от навигационных системы GPS. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что отключить страну от навигационной системы технически крайне сложно, при этом нацсистема ГЛОНАСС обеспечит глобальную точность навигационного сигнала.
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в мире, новости, россия, росавиация
Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS
При отключении GPS пилоты должны уметь контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik.
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) посоветовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS, пишет
газета "Известия".
"Авиавласти России попросили перевозчиков подготовиться к полетам без GPS", – пишет издание.
Данное письмо руководитель ведомства Дмитрий Ядров послал гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и главам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переадресовали его руководству авиаперевозчиков.
"Госкорпорации по ОрВД" поручено оказывать содействие экипажам самолетов в случае отключения GPS, а пилотам следует немедленно сообщать диспетчерам об аномалиях в работе навигационной системы. Авиакомпании, со своей стороны, должны подготовить летный состав к такой угрозе.
Так, при отключении GPS пилоты должны уметь контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств, отмечается в статье.
Ранее сообщалось, что в США в рамках санкций обсуждают возможность отключения РФ от навигационных системы GPS. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что отключить страну от навигационной системы технически крайне сложно, при этом нацсистема ГЛОНАСС обеспечит глобальную точность навигационного сигнала.