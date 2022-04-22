https://sputnik-georgia.ru/20220422/teatr-rustaveli-provedet-kontsert-v-pamyat-ob-aktere-nikoloze-katsaridze-266174023.html
Театр Руставели проведет концерт в память об актере Николозе Кацаридзе
Театр Руставели проведет концерт в память об актере Николозе Кацаридзе
Известный актер ушел из жизни в начале 2022 года в возрасте 43 лет 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T14:49+0400
2022-04-22T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр— Sputnik. Благотворительный концерт в память об актере Николозе Кацаридзе пройдет 12 мая на Большой сцене Тбилисского академического театра имени Шота Руставели, сообщают организаторы.На вечере выступят такие артисты, как Валериано (Нугзар) Гамгебели (тенор), Маквала Аспанидзе (сопрано), Ирине Ратиани (сопрано), а также концертмейстер Натия Кавтарадзе, Патриарший хор Кафедрального собора Пресвятой Троицы "Самеба" и хор "Басиани".Также в концерте примут участие артисты театра Манана Абрамишвили, Гога Барбакадзе, Паата Гулиашвили, Эдмонд Минашвили, Ия Сухиташвили и Леван Хурция.Актер Николоз Кацаридзе скончался в январе 2022 года в возрасте 43 лет. Кацаридзе сыграл множество ролей на сцене театра Руставели. Участвовал в спектаклях "Двенадцатая ночь Рождества или как вам будет угодно", "Невзгоды Дариспана", "Солдат, любовь, охранник и президент", "Саламура", "Маленький принц".Помимо работы в театре Кацаридзе был известен и по съемкам в популярном телесериале "Подруги моей жены".Николоз Кацаридзе родился 29 ноября 1978 года в Тбилиси. Он окончил актерский факультет Грузинского театрального института. Кацаридзе был актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели с 2005 года.
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грузия, новости, культура, шота руставели, тбилиси, анонсы
Театр Руставели проведет концерт в память об актере Николозе Кацаридзе
14:49 22.04.2022 (обновлено: 15:03 22.04.2022)
Известный актер ушел из жизни в начале 2022 года в возрасте 43 лет
ТБИЛИСИ, 22 апр— Sputnik. Благотворительный концерт в память об актере Николозе Кацаридзе пройдет 12 мая на Большой сцене Тбилисского академического театра имени Шота Руставели, сообщают организаторы.
На вечере выступят такие артисты, как Валериано (Нугзар) Гамгебели (тенор), Маквала Аспанидзе (сопрано), Ирине Ратиани (сопрано), а также концертмейстер Натия Кавтарадзе, Патриарший хор Кафедрального собора Пресвятой Троицы "Самеба" и хор "Басиани".
Также в концерте примут участие артисты театра Манана Абрамишвили, Гога Барбакадзе, Паата Гулиашвили, Эдмонд Минашвили, Ия Сухиташвили и Леван Хурция.
Актер Николоз Кацаридзе скончался в январе 2022 года в возрасте 43 лет. Кацаридзе сыграл множество ролей на сцене театра Руставели. Участвовал в спектаклях "Двенадцатая ночь Рождества или как вам будет угодно", "Невзгоды Дариспана", "Солдат, любовь, охранник и президент", "Саламура", "Маленький принц".
Помимо работы в театре Кацаридзе был известен и по съемкам в популярном телесериале "Подруги моей жены".
Николоз Кацаридзе родился 29 ноября 1978 года в Тбилиси. Он окончил актерский факультет Грузинского театрального института. Кацаридзе был актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели с 2005 года.