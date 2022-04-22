Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220422/teatr-rustaveli-provedet-kontsert-v-pamyat-ob-aktere-nikoloze-katsaridze-266174023.html
Театр Руставели проведет концерт в память об актере Николозе Кацаридзе
Театр Руставели проведет концерт в память об актере Николозе Кацаридзе
Известный актер ушел из жизни в начале 2022 года в возрасте 43 лет 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T14:49+0400
2022-04-22T15:03+0400
грузия
новости
культура
шота руставели
тбилиси
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23736/75/237367577_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f7d09d864320b4b752189dfa25eacc8a.jpg
ТБИЛИСИ, 22 апр— Sputnik. Благотворительный концерт в память об актере Николозе Кацаридзе пройдет 12 мая на Большой сцене Тбилисского академического театра имени Шота Руставели, сообщают организаторы.На вечере выступят такие артисты, как Валериано (Нугзар) Гамгебели (тенор), Маквала Аспанидзе (сопрано), Ирине Ратиани (сопрано), а также концертмейстер Натия Кавтарадзе, Патриарший хор Кафедрального собора Пресвятой Троицы "Самеба" и хор "Басиани".Также в концерте примут участие артисты театра Манана Абрамишвили, Гога Барбакадзе, Паата Гулиашвили, Эдмонд Минашвили, Ия Сухиташвили и Леван Хурция.Актер Николоз Кацаридзе скончался в январе 2022 года в возрасте 43 лет. Кацаридзе сыграл множество ролей на сцене театра Руставели. Участвовал в спектаклях "Двенадцатая ночь Рождества или как вам будет угодно", "Невзгоды Дариспана", "Солдат, любовь, охранник и президент", "Саламура", "Маленький принц".Помимо работы в театре Кацаридзе был известен и по съемкам в популярном телесериале "Подруги моей жены".Николоз Кацаридзе родился 29 ноября 1978 года в Тбилиси. Он окончил актерский факультет Грузинского театрального института. Кацаридзе был актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели с 2005 года.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23736/75/237367577_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_ec097621c0bc37139a7bca30a2e6c4f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, культура, шота руставели, тбилиси, анонсы

Театр Руставели проведет концерт в память об актере Николозе Кацаридзе

14:49 22.04.2022 (обновлено: 15:03 22.04.2022)
© photo: Sputnik / StringerГосударственный академический драматический театр им Шота Руставели
Государственный академический драматический театр им Шота Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 22.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Известный актер ушел из жизни в начале 2022 года в возрасте 43 лет
ТБИЛИСИ, 22 апр— Sputnik. Благотворительный концерт в память об актере Николозе Кацаридзе пройдет 12 мая на Большой сцене Тбилисского академического театра имени Шота Руставели, сообщают организаторы.
На вечере выступят такие артисты, как Валериано (Нугзар) Гамгебели (тенор), Маквала Аспанидзе (сопрано), Ирине Ратиани (сопрано), а также концертмейстер Натия Кавтарадзе, Патриарший хор Кафедрального собора Пресвятой Троицы "Самеба" и хор "Басиани".
Также в концерте примут участие артисты театра Манана Абрамишвили, Гога Барбакадзе, Паата Гулиашвили, Эдмонд Минашвили, Ия Сухиташвили и Леван Хурция.
Актер Николоз Кацаридзе скончался в январе 2022 года в возрасте 43 лет. Кацаридзе сыграл множество ролей на сцене театра Руставели. Участвовал в спектаклях "Двенадцатая ночь Рождества или как вам будет угодно", "Невзгоды Дариспана", "Солдат, любовь, охранник и президент", "Саламура", "Маленький принц".
Помимо работы в театре Кацаридзе был известен и по съемкам в популярном телесериале "Подруги моей жены".
Николоз Кацаридзе родился 29 ноября 1978 года в Тбилиси. Он окончил актерский факультет Грузинского театрального института. Кацаридзе был актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели с 2005 года.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0