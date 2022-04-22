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В Азербайджане с 1 мая отменят масочный режим
В Азербайджане с 1 мая отменят масочный режим
Использование масок в образовательных учреждениях больше не является обязательным, но рекомендуется 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T18:01+0400
2022-04-22T18:01+0400
2022-04-22T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Азербайджанские власти приняли решение отменить масочный режим с 1 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров страны.Обязательство носить маски как в закрытых, так и в открытых пространствах было введено из-за пандемии коронавируса.В ведомстве отметили, что использование масок на территории международного аэропорта и в образовательных учреждениях больше не является обязательным, но рекомендуется.Сейчас для въезда в страну необходим сертификат о вакцинации или справка переболевшего. Правила не касаются детей до 18 лет. С 15 апреля Азербайджан отменил обязательный для въезда ПЦР-тест.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, азербайджан
В Азербайджане с 1 мая отменят масочный режим
Использование масок в образовательных учреждениях больше не является обязательным, но рекомендуется
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik.
Азербайджанские власти приняли решение отменить масочный режим с 1 мая, сообщили РИА Новости
в пресс-службе кабинета министров страны.
Обязательство носить маски как в закрытых, так и в открытых пространствах было введено из-за пандемии коронавируса.
"С 1 мая 2022 года отменяется требование использования средств индивидуальной защиты (медицинская маска, тканевая маска, респиратор) в условиях особого карантинного режима, который продлен до 1 июля 2022 года", – уточнили в кабмине.
В ведомстве отметили, что использование масок на территории международного аэропорта и в образовательных учреждениях больше не является обязательным, но рекомендуется.
Сейчас для въезда в страну необходим сертификат о вакцинации или справка переболевшего. Правила не касаются детей до 18 лет. С 15 апреля Азербайджан отменил обязательный для въезда ПЦР-тест.