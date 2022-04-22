https://sputnik-georgia.ru/20220422/v-azerbaydzhane-s-1-maya-otmenyat-masochnyy-rezhim-266176812.html

В Азербайджане с 1 мая отменят масочный режим

В Азербайджане с 1 мая отменят масочный режим

Использование масок в образовательных учреждениях больше не является обязательным, но рекомендуется 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T18:01+0400

2022-04-22T18:01+0400

2022-04-22T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Азербайджанские власти приняли решение отменить масочный режим с 1 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров страны.Обязательство носить маски как в закрытых, так и в открытых пространствах было введено из-за пандемии коронавируса.В ведомстве отметили, что использование масок на территории международного аэропорта и в образовательных учреждениях больше не является обязательным, но рекомендуется.Сейчас для въезда в страну необходим сертификат о вакцинации или справка переболевшего. Правила не касаются детей до 18 лет. С 15 апреля Азербайджан отменил обязательный для въезда ПЦР-тест.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, общество, азербайджан