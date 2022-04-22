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В Тбилиси пожилой мужчина ранил молодого человека в автобусе
В Тбилиси пожилой мужчина ранил молодого человека в автобусе
Случай произошел поздно ночью 21 апреля на проспекте Чавчавадзе 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T10:04+0400
2022-04-22T10:04+0400
2022-04-22T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Шестидесятипятилетний мужчина ранил молодого человека из огнестрельного оружия в общественном транспорте в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави-2".Инцидент произошел поздно ночью 21 апреля на проспекте Чавчавадзе. Свидетелями происшествия стали другие пассажиры.По факту 65-летний мужчина уже задержан. Раненный переведен в клинику, ему понадобилось хирургическое вмешательство.Следствие идет по двум статьям УК Грузии - умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью и противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольных охотничьих ружей), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси
В Тбилиси пожилой мужчина ранил молодого человека в автобусе
Случай произошел поздно ночью 21 апреля на проспекте Чавчавадзе
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Шестидесятипятилетний мужчина ранил молодого человека из огнестрельного оружия в общественном транспорте в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави-2".
Инцидент произошел поздно ночью 21 апреля на проспекте Чавчавадзе. Свидетелями происшествия стали другие пассажиры.
По словам очевидцев, конфликт начался в результате словесной перепалки, после чего мужчина открыл огонь и ранил другого пассажира.
По факту 65-летний мужчина уже задержан. Раненный переведен в клинику, ему понадобилось хирургическое вмешательство.
Следствие идет по двум статьям УК Грузии - умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью и противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольных охотничьих ружей), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.