https://sputnik-georgia.ru/20220423/blagodatnyy-ogon-dostavyat-v-gruziyu-spetsreysom-266195096.html
Благодатный огонь доставят в Грузию спецрейсом
Благодатный огонь доставят в Грузию спецрейсом
В этом году грузинские паломники и священнослужители во главе с протоиереем Шалвой (Кекелия) смогли присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня 23.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-23T16:48+0400
2022-04-23T16:48+0400
2022-04-23T17:24+0400
благодатный огонь
грузия
новости
общество
тбилиси
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23143/37/231433728_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_64544af004302f0b3b6c5b5d6fe07bef.jpg
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. В Грузию доставят Благодатный огонь из Израиля специальным рейсом после 22:00.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.В этом году грузинские паломники и священнослужители во главе с протоиереем Шалвой (Кекелия) смогли присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня и лично доставят его в Грузию.Спецрейс прибудет в Грузию после 22:00 и его встретят священнослужители и верующие, которые после доставят огонь во все храмы Грузии.Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23143/37/231433728_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_86ff67b353f60744aaa47b09e46fc69e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
благодатный огонь, грузия, новости, общество, тбилиси, религия
Благодатный огонь доставят в Грузию спецрейсом
16:48 23.04.2022 (обновлено: 17:24 23.04.2022)
В этом году грузинские паломники и священнослужители во главе с протоиереем Шалвой (Кекелия) смогли присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. В Грузию доставят Благодатный огонь из Израиля специальным рейсом после 22:00.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.
В этом году грузинские паломники и священнослужители во главе с протоиереем Шалвой (Кекелия) смогли присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня и лично доставят его в Грузию.
Спецрейс прибудет в Грузию после 22:00 и его встретят священнослужители и верующие, которые после доставят огонь во все храмы Грузии.
Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.