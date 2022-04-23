https://sputnik-georgia.ru/20220423/blagodatnyy-ogon-dostavyat-v-gruziyu-spetsreysom-266195096.html

Благодатный огонь доставят в Грузию спецрейсом

Благодатный огонь доставят в Грузию спецрейсом

В этом году грузинские паломники и священнослужители во главе с протоиереем Шалвой (Кекелия) смогли присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня 23.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. В Грузию доставят Благодатный огонь из Израиля специальным рейсом после 22:00.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.В этом году грузинские паломники и священнослужители во главе с протоиереем Шалвой (Кекелия) смогли присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня и лично доставят его в Грузию.Спецрейс прибудет в Грузию после 22:00 и его встретят священнослужители и верующие, которые после доставят огонь во все храмы Грузии.Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.

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благодатный огонь, грузия, новости, общество, тбилиси, религия