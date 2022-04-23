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Благодатный огонь прибыл в Грузию
Благодатный огонь прибыл в Грузию
Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту 23.04.2022, Sputnik Грузия
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благодатный огонь
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религия
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Благодатный огонь прибыл в Грузию специальным рейсом из Израиля, передает Первый канал.Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту и везут его в храмы по всей стране, где в эти минуты проходит пасхальная служба.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.
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благодатный огонь, грузия, новости, общество, религия

Благодатный огонь прибыл в Грузию

23:02 23.04.2022 (обновлено: 23:16 23.04.2022)
© Courtesy of Nestan ChitayaБлагодатный огонь в Иерусалиме
Благодатный огонь в Иерусалиме - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2022
© Courtesy of Nestan Chitaya
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Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Благодатный огонь прибыл в Грузию специальным рейсом из Израиля, передает Первый канал.
Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту и везут его в храмы по всей стране, где в эти минуты проходит пасхальная служба.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.
Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.
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