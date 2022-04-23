https://sputnik-georgia.ru/20220423/blagodatnyy-ogon-pribyl-v-gruziyu-266197318.html

Благодатный огонь прибыл в Грузию

Благодатный огонь прибыл в Грузию

Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту 23.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Благодатный огонь прибыл в Грузию специальным рейсом из Израиля, передает Первый канал.Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту и везут его в храмы по всей стране, где в эти минуты проходит пасхальная служба.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

благодатный огонь, грузия, новости, общество, религия