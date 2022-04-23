https://sputnik-georgia.ru/20220423/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-23-aprelya-266189856.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 23 апреля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 23 апреля

Сегодня в Грузии от коронавирусной инфекции скончались два пациента 23.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-23T14:28+0400

2022-04-23T14:28+0400

2022-04-23T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр— Sputnik. Грузинские медики из 87 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 36 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 7 360 тестов на коронавирус, 6 080 – на антиген, 1 280 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 654 163 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 259 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 635 550 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 2 пациента, а с начала пандемии – 16 797.На данный момент в стране 1 790 активных случаев, из них 334 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 71 пациента тяжелое, 1 456 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 22 апреля, составляет 1,18%, за две недели – 1,21%, за семь дней – 1,15%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии