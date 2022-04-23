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Эбола вернулась? В ДР Конго выявили случай заражения лихорадкой

Эбола вернулась? В ДР Конго выявили случай заражения лихорадкой

Во время последней крупной эпидемии Эбола скончались более 11,3 тысячи человек 23.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Первый случай заражения лихорадкой Эбола после объявления об окончании вспышки зафиксирован в Демократической Республике Конго – заболевший пациент погиб, сообщают в бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.В конце 2021 года Минздрав ДР Конго официально заявил о завершении тринадцатой вспышки геморрагической лихорадки Эбола в республике.По информации ВОЗ, 31-летний мужчина начал испытывать симптомы 5 апреля. Большей частью лечился на дому, а потом обратился за помощью в больницу."Двадцать первого апреля пациент был госпитализирован в центр лечения Эболы для интенсивной терапии, но в тот же день скончался. Распознав симптомы, медицинские работники немедленно представили образцы для теста на заболевание, вызванное вирусом Эбола", – информирует бюро ВОЗ. Сейчас идет расследование для установления источника вспышки.Заболевание, вызванное вирусом Эбола, – это острая вирусная инфекция, поражающая людей и определенные виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По статистике ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

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демократическая республика конго, в мире, новости, общество, минздрав, вирус эбола