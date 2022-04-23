https://sputnik-georgia.ru/20220423/epidemiologi-prizyvayut-k-ostorozhnosti-v-paskhalnye-prazdniki-266194887.html

Эпидемиологи призывают к осторожности в пасхальные праздники

Эпидемиологи призывают к осторожности в пасхальные праздники

Гражданам напомнили о важности ношения масок в закрытых помещениях и соблюдении дистанции, особенно в храмах 23.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-23T20:02+0400

2022-04-23T20:02+0400

2022-04-23T20:02+0400

шестая волна

коронавирус covid-19

пасха 2022

новости

общество

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1c/252441160_0:39:1024:615_1920x0_80_0_0_3cb02c77a96c4ad8973719a7bc526222.jpg

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. В пасхальные праздники необходимо соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от многолюдных застолий, заявил глава Национального центра заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Посещение могил родственников на Пасху и в понедельник после нее является старой традицией в Грузии. Люди несут на кладбища куличи, яйца, вино и часто устраивают там трапезы.Эпидемиолог еще раз напомнил о важности ношения масок в закрытых помещениях и по возможности соблюдения дистанции, особенно в храмах во время богослужения."Прогноз погоды хороший и есть возможность большей части людей находиться на улице и соблюдать дистанцию", – сказал Гамкрелидзе.Зимой Грузия прошла пик шестой волны COVID-19. Новый штамм "омикрон" был настолько заразным, что за сутки 31 января выявили свыше 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидобстановка начала резко улучшаться. В последние дни прирост в среднем составляет до 200-300 случаев в сутки. Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, пасха 2022, новости, общество, грузия