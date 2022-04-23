https://sputnik-georgia.ru/20220423/epidemiologi-prizyvayut-k-ostorozhnosti-v-paskhalnye-prazdniki-266194887.html
Эпидемиологи призывают к осторожности в пасхальные праздники
Эпидемиологи призывают к осторожности в пасхальные праздники
Гражданам напомнили о важности ношения масок в закрытых помещениях и соблюдении дистанции, особенно в храмах 23.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-23T20:02+0400
2022-04-23T20:02+0400
2022-04-23T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. В пасхальные праздники необходимо соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от многолюдных застолий, заявил глава Национального центра заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Посещение могил родственников на Пасху и в понедельник после нее является старой традицией в Грузии. Люди несут на кладбища куличи, яйца, вино и часто устраивают там трапезы.Эпидемиолог еще раз напомнил о важности ношения масок в закрытых помещениях и по возможности соблюдения дистанции, особенно в храмах во время богослужения."Прогноз погоды хороший и есть возможность большей части людей находиться на улице и соблюдать дистанцию", – сказал Гамкрелидзе.Зимой Грузия прошла пик шестой волны COVID-19. Новый штамм "омикрон" был настолько заразным, что за сутки 31 января выявили свыше 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидобстановка начала резко улучшаться. В последние дни прирост в среднем составляет до 200-300 случаев в сутки. Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, пасха 2022, новости, общество, грузия
Эпидемиологи призывают к осторожности в пасхальные праздники
Гражданам напомнили о важности ношения масок в закрытых помещениях и соблюдении дистанции, особенно в храмах
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. В пасхальные праздники необходимо соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от многолюдных застолий, заявил глава Национального центра заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Посещение могил родственников на Пасху и в понедельник после нее является старой традицией в Грузии. Люди несут на кладбища куличи, яйца, вино и часто устраивают там трапезы.
"В Пасхальные праздники и особенно после, когда мы идем на кладбища, желательно соблюдать ограничения. Особенно рекомендуется избегать массовых собраний, больших застолий с потреблением алкоголя, так как в это время инфекция распространяется быстрее", – сказал Гамкрелидзе.
Эпидемиолог еще раз напомнил о важности ношения масок в закрытых помещениях и по возможности соблюдения дистанции, особенно в храмах во время богослужения.
"Прогноз погоды хороший и есть возможность большей части людей находиться на улице и соблюдать дистанцию", – сказал Гамкрелидзе.
Зимой Грузия прошла пик шестой волны COVID-19. Новый штамм "омикрон" был настолько заразным, что за сутки 31 января выявили свыше 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидобстановка начала резко улучшаться. В последние дни прирост в среднем составляет до 200-300 случаев в сутки.
Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.