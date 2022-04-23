https://sputnik-georgia.ru/20220423/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-266185003.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-23T09:01+0400

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2022-04-23T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2022 года вырос на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 383,3 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,8%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ за январь-март 2022 года вывезли 26,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 17,7 тысячи тонн ферросплавов, чуть более 9 тысяч тонн натурального виноградного вина и так далее.По данным "Сакстата" , Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-марте текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом 31,5 тысячи тонн.Из России также завезли 141,7 тысячи тонн природного и попутного газа, 54,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт в Грузию из России – на 15,8%.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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