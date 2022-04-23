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Как приготовить натуральные краски для яиц на Пасху - видео

Как приготовить натуральные краски для яиц на Пасху - видео

Советом, как приготовить натуральные краски для яиц на Пасху со Sputnik Грузия поделилась профессиональный кулинар. Подробнее - смотрите в видео! 23.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-23T12:48+0400

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Для приготовления разных красок для яиц к Пасхе Вам понадобятся следующие ингредиенты: две свеклы, ½ краснокочанной капусты, две ст.л. шафрана и апельсиновой кожуры, 200 гр листьев шпината, ½ стакана перегородок грецкого ореха, 50 гр. луковой шелухи.Свекла дает ярко красный цвет, краснокочанная капуста – синий, шафран и апельсиновая кожура – желтый, листья шпината – зеленый, ореховые перегородки – коричневый, а луковая шелуха – золотистый. Все вышеперечисленные ингредиенты распределите по разным емкостям, залейте литром воды, одной чайной ложкой уксуса и варите 30 минут. Для получения чистого цвета процедите содержимое каждой емкости и сложить туда яйца. Кипятите 20-30 минут. Когда закипит, снимите с огня и оставьте яйца в краске на несколько часов. Чем дольше яйца будут в краске, тем темнее они получатся!ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!

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