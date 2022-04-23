https://sputnik-georgia.ru/20220423/pisatel-iz-gruzii-udostoen-premii-evropeyskogo-soyuza-v-oblasti-literatury-266188870.html

Писатель из Грузии удостоен премии Европейского Союза в области литературы

Писатель из Грузии удостоен премии Европейского Союза в области литературы

Лауреат, по условиям конкурса, получает 5 000 евро и поддержку перевода своей книги 23.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-23T18:08+0400

2022-04-23T18:08+0400

2022-04-23T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр— Sputnik. Грузинский писатель Ива Пезуашвили стал лауреатом премии Европейского Союза в области литературы за свой роман "Бункер" – приз составляет 5 000 евро.Премия Европейского Союза в области литературы (EUPL) ежегодно награждает лучших молодых писателей в Европе. Цель премии – признать новые выдающиеся литературные таланты со всей Европы, способствовать распространению и переводу литературы, а также привлечь внимание к творчеству и разнообразию континента."Кто лучшие авторы художественной литературы в Европе? European Union Prize for Literature рад сообщить, что грузинский автор Ива Пезуашвили награжден победителем #EUPL2022 за роман "Бункер", – говорится на странице премии.Европейское жюри также отметило авторов из Бельгии, Боснии и Герцеговины, Ирландии, Испании и Украины.Книга "Бункер" Ивы Пезуашвили вышла в свет в тбилисском издательстве "Интеллект" в 2000 году, язык оригинала – грузинский."Новый роман Ивы Пезуашвили – это сага о семье Симонян, бежавшей в Тбилиси от Карабахской войны. Все конфликты, драмы и испытания лягут на героев этой книги, демоны прошлого проснутся и не дадут решить проблему легко и рационально", – говорится в издательстве.О премииСозданная в 2009 году Премия по литературе учреждена и финансируется Культурной программой Европейского союза. Ежегодного до 14 стран Евросоюза выбираются для участия в конкурсе. Для каждого государства назначается национальное жюри, которое, в свою очередь, выбирает победителя от своей страны.Страны, имеющие право на включение – это 28 государств-членов Европейского союза (начиная с 2013 года), страны Европейского экономического пространства (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн), а также страны-кандидаты и потенциальные страны-кандидаты на вступление в ЕС.По условиям конкурса каждый лауреат получает 5 000 евро и поддержку перевода своей книги.

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грузинская литература, грузия, культура, новости, европа